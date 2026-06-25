تُعلن غلوب مد السعودية، الشركة الرائدة في إدارة مطالبات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، وشركة الاتحاد للتأمين التعاوني، من كبار شركات قطاع التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية تعاون. اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، أسندت الإتحاد لشركة غلوب مد السعودية إدارة مطالبات التأمين الصحي للمؤمّنين لدى شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، مما يسهّل حصولهم على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ويعزز تجربتهم الصحية.

وستُتيح هذه الاتفاقية للمؤمّنين لدى شركة الاتحاد للتأمين التعاوني الحصول على خدمات الرعاية الصحية ضمن شبكة طبية تضم ما يزيد عن 4,200 مقدم خدمات رعاية صحية في مختلف أنحاء المملكة، وتشمل مستشفيات وصيدليات ومختبرات ومجمعات طبية ومراكز للعلاج الطبيعي، بما يضمن شمولية التغطية وسهولة الحصول على الخدمة الصحية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عبد الله العمري، مدير عام شركة غلوب مد السعودية: "يسرنا الترحيب بشركة الاتحاد للتأمين التعاوني ونفتخر بخدمة المؤمّنين لديها. إن هذا التعاون يعكس التزامنا المستمر بتوفير تجربة رعاية صحية أكثر ترابطًا، وتمكين المؤمّنين من الحصول على الخدمات الصحية بسهولة ويسر. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز تجربة الرعاية للمؤمّنين لدى شركة الاتحاد للتأمين التعاوني وجعلها أكثر انسيابية وفاعلية."

وقال الأستاذ طارق بورسلي، العضو المنتدب لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الاتحاد المستمر على تطوير تجربة المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع غلوب مد السعودية، نتطلع إلى دمج خبراتنا والاستفادة من خبراتها في إدارة مطالبات التأمين الصحي وشبكتها الطبية الواسعة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل حصول العملاء على الرعاية الصحية".

استنادًا إلى خبرتها التي تمتد لأكثر من عشرين عامًا في سوق التأمين الصحي السعودي، تواصل غلوب مد السعودية تعزيز مكانتها كشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المفضلة لدى الهيئات الضامنة في المملكة، حيث تخدم اليوم تسع هيئات ضامنة من القطاعين العام والخاص. كما تقدم خدماتها لأكثر من 3.9 مليون مؤمّن عليه من القطاع الخاص، إلى جانب المستفيدين المشمولين ضمن برامج مركز التأمين الصحي الوطني. وهو انجاز يعكس الثقة الكبيرة والمستمرة التي تحظى بها الشركة بفضل خبرتها وتميزها في تقديم خدمات نوعيّة.

ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين المشترك بتعزيز سهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة الصحية للمؤمّنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

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