عمان الاردن– أبرمت مؤسسة إيليا نقل وشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة، مؤخرا، اتفاقية تعاون، تقوم بموجبها الشركة بتقديم منح جامعيّة لطلبة المؤسّسة في جامعات أردنية حكومية.

وتقوم الشركة بحسب الاتفاقية التي وقعها عن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء، السيد غسان نقل، وعن شركة الكسيح مديرها العام السيد خالد الكسيح، بتغطية رسوم دراسة خمسة من الطلبة غير المقتدرين اقتصادياً، ومصروفهم الشهري للمواصلات طوال فترة دراستهم، وستقوم بدورها المؤسسة بإشراك الطلبة في كافة برامج التطوير والتدريبات المنهجية واللامنهجية التي تقوم بها المؤسسة لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل.

وخلال حفل توقيع الاتفاقية أكد نقل على أهمية الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في خدمة المجتمع المحلي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، وخاصة دعم قطاع الشباب وتأهيلهم بمختلف المجالات العلمية والمعرفية ليأخذوا دورهم في دفع عجلة التنمية وبناء الأردن باعتبارهم عماد المستقبل، مشيدا في هذا الصدد بمبادرة شركة الكسيح في دعم تعليم عدد من الشباب من خلال مؤسسة إيليا نقل وتسليحهم بالعديد من المهارات الحياتية لتوفير فرص العمل أمامهم وتأمين حياة كريمة لهم.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد الكسيح نثق دائما و نفتخر بمؤسسة إيليا نقل و انه لفخر لشركة الكسيح ان نكون جزء من الرسالة السامية التي تسمو بها المؤسسة و نسعى دائما لدعم الكفاءات الشبابية التي تستحق ان تكون دعامة أساسية لنمو المجتمع .

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عن مؤسسة إيليا نقل:

وتهدف مؤسسة إيليا نقل منذ تأسيسها عام 2008 إلى تطوير الشباب من خلال توفير الفرص لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع أو التوجه للتعليم المهني، حيث تقوم المؤسسة بتغطية الأقساط الدراسية الجامعية بالإضافة إلى مصروف المواصلات للحاصلين على المنح، كما تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

عن مؤسسة الكسيح:

شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة شركة أردنية رائدة في صناعة الأغذية العربية، حيث تمتلك عائلة الكسيح أكثرمن 90 عاما من الخبرة في مجال تصنيع المواد الغذائية. تتميز عملية التصنيع الحالية

لهذه الشركة بأنها الأكثر ابتكارا في مجال تصنيع الأغذية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد الخام لإنتاج منتجات عربية أصيلة ومغذية.