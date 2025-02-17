الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشركة الرائدة في حلول التوزيع السريع والشحن في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكتها مع "أومني لاما"، الشركة المتخصصة في حلول الأتمتة والخدمة الذاتية لقطاعات الخدمات اللوجستية والتجزئة والتجارة الإلكترونية. وبموجب هذه الاتفاقية، تعتزم شركة "ايجكس" الاستفادة من شبكة صناديق الطرود الذكية الخاصة بـ" أومني لاما" لخدمة عملائها في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام.

وفي هذا السياق، قال محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لشركة ايجكس للخدمات اللوجستية:"مع استمرار ازدهار قطاع التسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، تعكس اتفاقيتنا الأخيرة مع أومني لاما"، التزامنا المشترك بالارتقاء بتجربة التوصيل إلى الميل الأخير. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، نتطلع إلى تقديم خيار جديد لعملائنا، يتيح لهم استلام شحناتهم عبر شبكة صناديق الطرود الذكية التابعة لشركة "أومني لاما"، مما يوفر المزيد من المرونة في المستقبل."

تضمّ شبكة "أومني لاما" حالياً أكثر من 400 صندوق طرود موزعة على 30 مدينة في جميع أنحاء المملكة، مما يتيح للمستخدمين استلام وإرجاع طرودهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من الموقع الذي يختارونه، مما يوفر لهم مزيدًا من المرونة والراحة عند استلام شحناتهم. وتماشياً مع خططها التوسعية في السوق السعودي، تعتزم "أومني لاما" زيادة عدد صناديق الطرود إلى 1000 صندوق بحلول نهاية عام 2025، مع إضافة 10 مدن جديدة ضمن المملكة، واستهداف مزيد من التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2025.

من جانبه، قال أحمد أباظة، الرئيس التنفيذي لشركة "أومني لاما":"في ظل نضوج سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يسعدنا في "أومني لاما" الإعلان عن اتفاقية جديدة تتيح لنا توسيع شبكة صناديق الطرود الذكية الخاصة بنا لخدمة عملاء ايجكس في جميع أنحاء المملكة. وقد تمّ تصميم هذه الحلول لتمكين الشركات وتزويد المستهلكين بالمزيد من المرونة وراحة البال في ما يتعلق بتوصيل الطرود. ونتطلع للعمل مع شركة ايجكس لإحداث نقلة نوعية في خدمات التوصيل داخل المملكة."

تؤكد هذه الاتفاقية التزام ايجكس المستمر بتعزيز رضا العملاء من خلال تقديم حلول توصيل مبتكرة ومرنة. ومن خلال دمج شبكة صناديق الطرود الواسعة الخاصة بشركة "أومني لاما"، تسعى "ايجكس" إلى تبسيط عملية التوصيل لضمان تجربة سلسة وفعالة تتماشى مع متطلبات التجارة الإلكترونية المتنامية في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية

تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية عام 2021، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط.

شركة ايجكس موجودة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والولايات المتحدة، وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والصين. ومع شبكة تضمّ أكثر من 50 منشأة لوجستية و900 مركبة و1500 موظف، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع، وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية.

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