القاهرة : تم توقيع اتفاقية تفاهم مشترك بين شركه سيمنس مصر ويمثلها السيد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيدي والعتال القابضه ويمثلها المهندس احمد العتال رئيس مجلس الإدارة وسيجما للمدن الذكيه ويمثلها المهندس احمد الزيات رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ أول مجمع سكني Parklane بالعاصمه الإدارية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و IOT والميتافيرس لخفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءه الصيانة وتحسين أداء العمليات. يتم ذلك من خلال انشاء منصة الكترونية تساهم في خفض استهلاك الطاقة والتنبؤ بالأعطال ومعالجه أخطاء التشغيل حيث تم التعاقد علي تنفيذ نظام التحكم BMS للمباني السكنية والتجارية ونظام سكادا SCADA للبنيه التحتية مما يوفر المعلومات والبيانات اللازمة لإنشاء غرفه تحكم مركزيه IOT يتم من خلالها تحليل البيانات والمعلومات باستخدام الذكاء الإصطناعيAI ودمج تكنولوجيا الميتافيرس metaverse لإجراء عمليات الصيانة والتشغيل عن بعد وربط IOT بأجهزة الروبوت Robots المسئولة عن اعمال النظافة بالمجمع السكني بالإضافة الي التعاون المشترك في مجال شواحن السيارات الكهربائية والامن الإلكتروني.



أكد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيدي لسيمنس مصر: "نحن سعداء بهذا التعاون الذي نعتبره خطوة بناءه لرسم خارطة طريق التحول الرقمي وتنمية مهارات الكوادر في قطاع الانشاءات والتطوير العقاري والمدن الذكية وانفتاح قطاع الانشاء على أحدث الحلول التكنولوجية لأليات تشغيل أكثر كفاءة واستدامة".



فيما أكد المهندس أحمد العتال رئيس مجلس اداره العتال القابضه: "إتفاقيه التعاون المشترك تعزز رؤية الشركة لإنشاء مجمعات سكنيه تهدف الي توفير حياه أفضل وتعكس رؤيتنا من خلال تقديم القيمه الحقيقيه لعملائنا ونسعى دائما إلي استخدام أفضل تكنولوجيا للمدن الذكيه لبناء مجمعات سكنيه أكثر استدامه وتوفير للطاقه وإداره عمليات التشغيل والصيانه وفقا لأحدث تكنولوجيا المدن الذكيه ونستهدف مزيد من التعاون مع شركه سيمنس في مشاريعنا المستقبلية".



ومن جانبه صرح المهندس أحمد الزيات رئيس مجلس اداره سيجما للمدن الذكيه :"إن الشراكه مع شركه سيمنس مصر والعتال القابضه سوف تساهم في خلق مفهوم جديد لإدارة وتشغيل المجمعات السكنية بتقنيه الذكاء الاصطناعي و IOT و والميتافيرس لخفض تكاليف الطاقة المستخدمة في البنيه التحتية ورفع كفاءه عمليات التشغيل من خلال الاعتماد علي تحليل المعلومات والبيانات من خلال غرفة التحكم المركزية باستخدام أحدث تكنولوجيا لمدن الجيل الرابع من قبل سيمنس وتشغيل وصيانه المجمع السكني عن بعد بدون تدخل العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة".

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