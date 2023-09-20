الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّـعت شركة تبوك الدوائية، شركة رائدة في قطاع صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود.

وقّـع الاتفاقية كلّ من الدكتور إسماعيل شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك الدوائية، والدكتور عامر العنزي، عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، بحيث تهدف إلى عقد شراكة استراتيجية في مجالات تدريب وتوظيف الطلبة الخرّيجين، ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، إلى جانب تعزيز وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية لجميع الأعضاء، فضلًا عن مجالات تعاون متعددة بين الشركة والجامعة.

تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية المؤسستين ومسؤوليتهما تجاه المجتمع، بحيث تتبلور فيها أهداف مشتركة قائمة على تعزيز جودة حياة الأفراد والمجتمع وقطاع الرعاية الصحية، فضلًا عن الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وتلبية احتياجات المملكة التنموية وتحقيق رؤية السعودية 2030، ما يدعم بشكل أساسي النمو والتطور والازدهار.

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نبذة عن شركة تبوك الدوائية

شركة تبوك الدوائية هي شركة رائدة في قطاع صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الدوائية عالية الجودة ذات العلامات التجارية. مع حضورها القوي في أكثر من 17 دولة، تلتزم شركة تبوك الدوائية بدورها في تعزيز صحة وجودة حياة الناس.

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