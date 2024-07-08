دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد "سي إنستيتيوت" في المدينة المستدامة، دبي لدعم مسيرة الإبداع والابتكار والمشاريع والمبادرات التي تحقق الأهداف والرؤى المستقبلية المشتركة بين الطرفين.

وقع الاتفاقية الشيخ فيصل بن سعود القاسمي الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار والمهندس فارس سعيد المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمعهد سي انستيتيوت، بحضور رئيس مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار د. محمود عبدالعال فرّاج والأمين العام للشبكة السيد فهد فايز العملة والمهندس عصمت أبو بكر الرئيس التنفيذي لشركة "سي انجنيرينج" وعلي أبوبكر المدير التنفيذي لمعهد سي انستيتيوت، بحضور اعضاء الشبكة الفنانة منال موسى والمحامية اسراء الرفاعي

تهدف الاتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين لدعم المبدعين والمبتكرين في الوطن العربي وتعزيز المبادرات التوعوية والندوات المتخصصة والأبحاث العلمية المشتركة التي تدعم مسيرة الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

تضمنت الزيارة جولة في معهد سي اإستيتيوت، المركز المتخصص في التعليم والتدريب والأبحاث المتخصصة بالاستدامة، والذي يعد أول مبنى يحقق حيادية الانبعاثات بحلول العام 2030. كما شملت الزيارة جولة في مرافق المدينة المستدامة، دبي والتي تم تصميمها من قبل شركة سي القابضة لتحقيق استراتيجيات الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. كما تضمنت الجولة زيارة المناطق السكنية، والمنطقة الزراعية، ومنطقة البلازا، إضافة إلى قرية سند ومركز الفروسية والمسجد الأخضر.

وتعرف الوفد خلال الجولة على أبرز حلول وابتكارات الاستدامة في المدينة والتي تشمل استخدام الطاقة النظيفة، وإنتاج الغذاء، وإعادة تدوير المياه والنفايات، وتشجيع وسائل النقل الكهربائية.

يُذكر أن المدينة المستدامة تعمل بمثابة مختبر حي لدعم واختبار أحدث الحلول والابتكارات في مجال الاستدامة والتي تسهم في تسريع الوصول إلى مستقبل صافي صفري الانبعاثات.

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