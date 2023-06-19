مسقط: تمضي سلطنة عُمان قدما وبخطى متسارعة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان لتكون مركزا عالميا رائدا في هذا القطاع الواعد. فبعد توقيع ثلاثة اتفاقيات أوائل الشهر الجاري ضمن جولة المزايدة الأولى واتفاقيات الشروط التجارية الملزمة، تُوقع هيدروجين عُمان "هايدروم" – إحدى الشركات التابعة لتنمية طاقة عُمان – يوم غد الأربعاء 21 يونيو 2023 مجموعة جديدة من الاتفاقيات في حفل سيُقام في فندق كراون بلازا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في حي العرفان.

وقد وقعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" أوائل الشهر الحالي ثلاث اتفاقيات مع كلٍ من شركة بي بي عُمان وتحالفي آمنة وعُمان للطاقة الخضراء بقيمة استثمارية تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى نصف مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بما يكافئ12 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة على مساحات إجمالية تصل لـ 960كيلومتر مربع للمشاريع في محافظة الوسطى.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات متزامنا مع جهود سلطنة عُمان الحثيثة لتحفيز نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف خطط السلطنة الطموحة في هذا المجال إنتـاج أكثـر مـن مليـون طـن مـن الهيدروجيـن الأخضر بحلـول عـام 2030م، وصـولا إلـى استغلال 30% مـن الأراضي المخصصـة حاليـا فـي عــام 2050 لإنتاج مــا يقــارب 8 مليــون طــن سنوي من الهيدروجين بقيمة استثمارية تراكمية تقدر بـ 140 مليار دولار، الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040 نحو بناء مستقبل الطاقة المتجددة والمستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بإنشاء شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" بموجب أوامر سامية وهي شركة مستقلة ومملوكة لشركة تنمية طاقة عُمان، وخاضعة لتنظيم وزارة الطاقة والمعادن، وتتولى أدوارًا رئيسة في تنفيذ استراتيجية سلطنة عُمان للهيدروجين الأخضر وتشمل اختصاصاتها بما في ذلك تنسيق جهود تنمية اقتصاد الهيدروجين و تحضير مساحات الأراضي المملوكة للحكومة، وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر، وإدارة عملية تخصيصها للمطورين، بالإضافة إلى تسهيل عملية تطوير البنية الأساسية المشتركة، وتمكين عملية تطوير منظومة متكاملة من الصناعات المترابطة.

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