قامت شركة كريدي مكس مؤخراً بتجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة ماستركارد خلال مراسم التوقيع حضره السيد أحمد عبدالرحمن سيادي - الرئيس التنفيذي لشركة كريدي مكس، والسيد خالد الجبلي- رئيس قسم ماستركارد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تعكس هذه الشراكة التزام كريدي مكس وتؤكد جهودها المستمرة لتعزيزمكانتها في مملكة البحرين.

برنامج Digital First من ماستركارد توفر مجموعة شاملة من خيارات الدفع للزبائن، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والدفع اللاتلامسي والدفع بالرمز QR، وذلك باستخدام أي جهاز رقمي. كما يتيح أيضاً للزبائن إدارة شؤونهم المالية، فضلا عن تعزيز الأمن بما يضمن راحة البال. هذا إلى جانب استفادة الزبائن من المزايا والعروض العديدة ذات القيمة العالية التي توفرها البطاقة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد عبدالرحمن سيادي، الرئيس التنفيذي لشركة كريدي مكس قائلا: " تلتزم كريدي مكس بتطبيق حلول الدفع الرقمي المبتكرة للمساعدة في توفير تجربة دفعٍ أكثر سهولةً ومرونةً لزبائنها من الأفراد والشركات. ويسعدنا مواصلة التعاون المثمر مع ماستركارد، بما يتيح لنا تلبية متطلبات زبائننا المتغيرة والمتميزة."

من جانبه، قال السيد خالد الجبلي- رئيس قسم ماستركارد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن برنامج Digital First يُعنى بتوفير خيارات متنوعة لعمليات الدفع الرقمي. إن هذه المنطقة تشهد ثورة رقمية هائلة للاستفادة من إمكانيات العمليات الرقمية، وهو ما يعزز المنظومة بالكامل سواء للأفراد أو الشركات الصغيرة أو المؤسسات المالية، أو الهيئات الحكومية. إن شراكتنا مع كريدي مكس تعد مثالا آخر للدور الذي تساهم به ماستركارد كشريك موثوق للتكنولوجيا يتيح للزبائن الاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة والتوسع إلى مزيد من الأسواق."

والجدير بالذكر إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سوف تتعاون شركتا ماستركارد وكريدي مكس لنشر حلول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني من ماستركارد، بما يضمن عمليات دفع ذكية وآمنة، ورقمنة المدفوعات لخدمة كل من الأفراد والشركات، فضلا عن طرح منتجات وخدمات تجارية جديدة ذات قيمة مضافة تعزز من المكانة الرائدة التي تتمتع بها بطاقات كريدي مكس.

ففي ظل تزايد الطلب على الحلول الرقمية، توفر ماستركارد لزبائنها تجربة مبتكرة وسريعة من خلال توفير شبكة من الشركاء تقدم الدعم اللازم في كل مرحلة من مراحل رحلة الزبون الرقمية، بدءاً من شراء واستخدام البطاقة حتى إدارتها مع خيار الحصول على بطاقة فعلية. إن بناء شبكة راسخة من الشركات المرموقة تساعد الزبائن على سرعة طرح منتجات رقمية مبتكرة.

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