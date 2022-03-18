القاهرة : وقعت فودافون مصر إتفاقية شراكة جديدة مع شركة "إبني" للإستثمار العقارى لتقديم خدمات وحلول تكنولوجية للمجتمعات الذكية بمشروع " Greene Avenue" بمحافظة سوهاج وتوفير الخدمات الذكية Home Compound ، والتي تقدم لأول مرة سرعات فائقة للإنترنت بصعيد مصر تبلغ 200 ميجا، STTH، وخدمات الثابت الافتراضي «التليفون الثابت»، وهو التعاون الذي يعزز من خطة فودافون في تطبيق التحول الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية ، وتأتى هذه الخطوة تماشيا مع إستراتيجية فودافون مصر فى دعم تطبيق منظومة التحول الرقمى فى مصر كأكبر مشغل محمول فى مصر



وتُعد "فودافون مصر" أول شركة خدمات محمول تقدم خدمات التشغيل الثلاثي Home Compound في الصعيد، ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية، كما أنها الشبكة الأولى في مصر التى تهتم بتطوير البنية التحتية لقطاع العقارات، وذلك ضمن جهود الشركة للتطبيق العملي للتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وصرح السيد / كريم عيد رئيس قطاع التسويق والمبيعات للأفراد بفودافون مصر " إن فودافون تسعى لعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات والشركات، وذلك لتطوير البنية التحتية، ونشر خدمات الاتصالات المختلفة، في ظل النمو المضطرد في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتزايد الطلب على الخدمات وزيادة الوعي بأهميتها، فضلاً عن التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا بشكل عام، مشددًا على أن فودافون تسعى دائماً لتوفير خدمات الاتصالات المتطورة في مصر، معتمدة على امتلاكها أحدث أدوات التكنولوجيا، والخبرات الفنية والكوادر المؤهلة، التي تمكنها من دعم تنفيذ خطط التحول الرقمي في مصر.



وصرح الدكتور/ عبد الله كامل – رئيس مجلس ادارة شركة "إبني للإستثمار العقارى" نسعد بالتعاون مع شركة "فودافون مصر"، لتقديم أفضل وأحدث الخدمات في إطار خطة شركة ابني التوسعية في إعمار المدن الجديدة بصعيد مصر، لافتا إلى أن مشروعات الشركة تندرج ضمن المدن الذكية، التي تعتمد على التكنولوجيا في تشغيل وإدارة كل الخدمات والمرافق بها، فضلاً عن توفير كافة خدمات الاتصالات للقاطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والرفاهية والتميز، وهو ما يتطلب شريك تكنولوجي قوي قادر على تلبية هذه الاحتياجات بكفاءة عالية، ونحن نثق أن فودافون مصر هي الشريك الأمثل والأكثر كفاءة.



وقد أقيمت الاحتفالية بسوهاج حضرها قيادات شركة فودافون مصر وقيادات شركة إبنى للاستثمار العقارى ومندوب عن محافظ سوهاج السيد الدكتور محمد عبد الهادي و وزير الشباب والرياضة الأسبق كابتن طاهر أبو زيد والمستشار أحمد حلمي الشريف والمستشار فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ولجنة التشييد والبناء و المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والعميد نبيل شحاته المستشار العسكري لمحافظة سوهاج.

وقام الوفد بزيارة لموقع المشروع وتفقد الإنشاءات.



جدير بالذكر أن شركة "إبني" للاستثمار العقارى أنشئت عام 2013 واستطاعت على مدار سنوات ترك بصمة مميزة من خلال مشروعاتها القوية في مجال العقارات، وتساهم مشاريعها في بناء مستقبل أفضل مبني على دراسة شاملة لكل مشروع بدءا من اختيار التصميم المعماري والخدمات المبتكرة التي تناسب طبيعة كل مشروع بحيث تضيف أسلوب حياة أفضل وتقديم مفهوم جديد للتطوير العقاري بأعلى معدلات الجودة والرفاهية للعملاء.

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