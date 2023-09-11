دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة توكو م.م.ح، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي نشأت من شركة المحاماة العالمية دي إل إيه بيبر، أعلنت شراكة استراتيجية تحويلية مع شركة فيرتوزون، شركة رائدة في مجال حلول الأعمال وخدمات الشركات بالمنطقة. حيث يعزز إنشاء منصة تمويل جماعي للأسهم الافتراضية من مكانة دبي في طليعة الابتكار المالي وبوصفها وجهة للشركات في مراحلها المبكرة والشركات سريعة النمو والتي تبحث عن بيئة أعمال داعمة.

تُعد توكو واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على رخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية في السوق الكامل بدبي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتُعتبر توكو المحرك الرمزي الأكثر تطوراً في العالم، حيث تقوم بإنشاء رموز غنية بالبيانات تسهم بفوائد جزئية في أصول العالم الحقيقي.

ومن المقرر أن تؤدي الشراكة مع "فيرتوزون" إلى تحويل عملية تحصيل أموال الأسهم الخاصة في المراحل المبكرة باستخدام تقنية بلوكتشين لتحقيق شفافية معززة وإمكانية الوصول واتاحة الفرص لكل من المستثمرين والشركات التي تسعى إلى تحصيل الأموال. عبر مجموعة متنوعة من الشركات المقنعة، سيكون لدى المستثمرين رؤية ومعلومات وإمكانية أكبر للوصول إلى الأسهم الخاصة لمحافظ استثماراتهم وتوقع سيولة أكبر ناتجة عن هذا التحول الرقمي.

يقول السيد/ سكوت ثيل، العضو المنتدب لشركة توكو: "تم تصميم الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية خصيصاً لمعاملات الأصول الافتراضية، مما يوفر سبيلاً واقعياً وواضحاً إلى السوق من شأنه أن يدعم تحويل الاستثمارات وتسهيل الشمول المالي. ونحن متحمسون للشراكة مع فيرتوزون في ترميز استثمارات الأسهم في المراحل المبكرة. أيضاً نحن في توكو نؤمن بتحسين العالم وإعادة تشكيل مشهد إدارة الأصول الافتراضية من خلال التكنولوجيا المتطورة والامتثال التنظيمي والنهج الذي يركز على المستخدم، حيث توفر هذه الشراكة مع فيرتوزون منصة رائعة لتحقيق ذلك".

حيث توفر توكو وفيرتوزون من خلال ترميز عروض الأسهم في المرحلة المبكرة، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين، مما يسمح للمستثمرين من مؤسسات وأفراد بالمشاركة بطريقة أكثر سهولة وشفافية.

ومن المتوقع أن تثمر الشراكة بفائدة كاملة من الإطار التنظيمي لسُلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية لدفع التغيير الإيجابي في قطاع الخدمات المالية. وسيخلق منصة ثورية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يمكنها من المشاركة في تحصيل الأموال في وقت مبكر من الأسهم وبكل سهولة ويسر.

يقول نيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشترك لشركة "فيرتيوزون":" منذ تأسيسنا للشركة قبل 14 عاماً، لا تزال مهمتنا كما هي، وهي تمهيد الطريق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بجميع الأدوات والمعاول التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. لذلك يسعدنا أن نتشارك مع توكو، في الإطار التنظيمي لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتقديم عروض الأسهم المرمزة، والتي نعتقد أنها ستجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للشركات الناشئة ورجال الأعمال الذين يبحثون عن التمويل، إلى جانب المستثمرين بالداخل وأصحاب رؤوس الأموال الذين يتطلعون إلى أن يكونوا جزءاً من قطاع الأعمال المزدهر في دبي. كما يتماشى تعاوننا الاستراتيجي مع توكو والأجندة الوطنية لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كموطن أكبر10 شركات نادرة بحلول العام "2031.

والجدير بالذكر، أن هذه الشراكة بين توكو وفيرتيوزون تمثل خطوة تحويلية أخرى إلى الأمام في سياق تطور المشهد المالي المبتكر في دبي. لن تؤدي الشراكة في تقديم العروض المرمّزة لتمويل الأسهم في المرحلة المبكرة إلى دعم وتمكين الشركات فحسب، بل ستخلق فرصاً مهمة جداً للمستثمرين أيضاً.

#بياناتشركات

- انتهى -