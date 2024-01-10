دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدفانسيس عن استحواذها لشركة فورتي كلاود، وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات وحلول السحابة الإلكترونية والاستشارات. وتُعد هذه الصفقة خطوةً بارزة ضمن خطة التوسع الطموحة التي تنتهجها أدفانسيس.

لا يمثل هذا الاستحواذ مجرد اندماج بين شركتين، بل هو مزج بين الخبرات والابتكار. حيث ستعمل أدفانسيس على دمج مجموعة فورتي كلاود الشاملة من خدمات السحابة الإلكترونية، بما في ذلك حلول البنية التحتية المتقدمة و التحول إلى السحابة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تسهم عملية الدمج هذه في إحداث ثورة في حقيبة خدمات أدفانسيس، مما يوفر قيمة غير مسبوقة للعملاء والشركاء على حد سواء.

وفي تعليق له على الصفقة، صرح أحمد المغازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدفانسيس: "يمثل انضمام فورتي كلاود خطوة استراتيجية قوية لأدفانسيس، وسيحقق الجمع بين الشركتين قيمة كبيرة لكل من شركائنا وعملائنا، وستعمل خدمات فورتي كلاود الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا على تعزيز حقيبة خدمات أدفانسيس وجعلها عالمية المستوى. كما سيوفر انضمام فريق من المواهب الاستثنائية إلى فريقنا خبرات قيمة ومعرفة جديدة."

ومع توحيد قوى الشركتين، سيتولى أحمد المغازي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فورتي كلاود، بينما سيتولى عبد الرحمن البوشي منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ويعين ياسر ممدوح رئيساً للمالية، ومهيب درويش رئيساً للقطاع التجاري.

من جانبه، أعرب عبد الرحمن البوشي ،مؤسس فورتي كلاود، عن تفاؤله قائلاً: "يعد إعلان اليوم دليلاً على رؤيتنا المشتركة للابتكار والتميز. ويحمل التآزر المحتمل بين أدفانسيس وفورتي كلاود وعداً بتعزيز قدراتنا على تقديم الخدمات وخلق تأثير تحولي في قطاع التكنولوجيا."

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نبذة عن أدفانسيس:

شركة أدفانسيس هي مزود حلول عالمي ديناميكي، يمتلك شغفًا كبيرًا ببناء حلول ذكية، شاملة ومستدامة لعالم الأعمال اليوم. تقدم أدفانسيس حلولاً متخصصة في مجالات مختلفة مثل توفير مصادر خارجية استراتيجية، وتحويل تشغيل الصناعات والأعمال إلى الآلية التلقائية، والتحول الرقمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.advansys-esc.com .

نبذة عن فورتي كلاود:

فورتي كلاود هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات وحلول السحابة الإلكترونية والاستشارات، تقدم حلولاً تكنولوجية متطورة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2014 عبر مختلف القطاعات الصناعية. تعد فورتي كلاود موزعًا معتمدًا للعديد من مقدمي خدمات السحابة الإلكترونية العالميين ومزودًا لخدمات الإدارة السحابية. تشمل خدمات فورتي كلاود الاستشارات وتنفيذ المشاريع والإدارة السحابية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.fortecloud.com.

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رؤى أنور ، بروجلوبال

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