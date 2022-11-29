القاهرة: عقدت توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت (TotalEnergies Marketing Egypt) و «ڤاليو»، شراكة لتقديم حلول دفع وتمويل تهدف إلى دعم قدرة عملاء توتال إنرجيز على تحمل التكاليف داخل محطات الخدمة. تهدف شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت إلى تقديم حلول دفع مبتكرة للعملاء في مصر، من خلال هذه الشراكة.

صرح توماس شتراوس، المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت: "نحن سُعداء بتوقيع هذه الشراكة مع شركة «ڤاليو»، بحيث نُمكّن عملائنا بالاستفادة من حلول التمويل الشاملة. نحن نضع عملائنا في صميم استراتيجيتنا، حيث ان فهمهم وتلبية احتياجاتهم هي من اولويات الشركة. واليوم، مع سرعة اسلوب حياتنا و التحول الرقمي ، نأمل من خلال هذه الشراكة أن نُحقق لعملائنا تجربة تسوق رقمية مناسبة و بدون قيود."

وأضاف مدير عمليات التجزئة لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، عمرو علي قائلاً: “ستمنح الشراكة الجديدة بين شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت و«ڤاليو» فرصة أن يستفيد عملاؤنا من حلول الدفع المقدمة من خلال شركة «ڤاليو»، في جميع المنتجات والخدمات التي تُقدمها محطات شركة توتال إنرجيز في مصر. يُتوقع تطبيق خدمة «ڤاليو» في 120 محطة خدمة، ضمن إطار خطة تطبيق كُبرى يُرتقب اكتمالها بحلول منتصف 2023."

وعلّق أحمد هاشم رئيس القطاع التجاري بشركة «ڤاليو» قائلاً: "بتعاوننا مع شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، قد قطعنا شوطًا في التزامنا بتقديم قيمة مضافة لعملائنا بالشراكة مع القطاعات الرئيسية في السوق المصري. وإني فخور بكوننا أول شركة BNPL تُقدم خدماتها في محطات الوقود بالمنطقة. ومن خلال تقديم خدماتنا نمكّن عملاء شركة توتال إنرجيز من الدفع عن طريق منصة «ڤاليو» وهي منصة تكنولوجيا مالية سهلة الاستخدام تعزز متطلبات حياتهم المتطورة. نحن نسعى جاهدين لنكون دائمًا روادًا في السوق من خلال كوننا أول من يعقد صفقات مثل هذه تعود بالفائدة على كلا من شركائنا وعملائنا ".

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