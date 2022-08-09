دبي- أعلنت شركة "توب سترتشينج"، السلسلة الرائدة لنوادي اللياقة البدنية والتدريب المتواتر عالي الكثافة، والتي تشتهر بكونها الشركة أول شركة من نوعها مخصصة "للنساء فقط"، عن خطط لتوسيع حضورها ليشمل 1,000 حق امتياز حول العالم. وبفضل حضور "توب سترتشينج" المهيمن على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 3 ملايين متابع بالمجمل ومليار انطباع عضوي، فإنها تُعدّ أكبر شركة تجارية للياقة البدنية في هذا المجال، كما يساهم ذلك في دعم جهود أصحاب حقوق الامتياز المبذولة للتسويق على نطاق واسع.

وفي معرض تعليقه، قال جيرمان جوساكوفسكي، الشريك الإداري لشركة "توب سترتشينج": "هدفنا هو أن نغدو أفضل شركة تجارية لحلول للياقة البدنية على مستوى العالم. وتبلغ المبيعات السنوية لكل وحدة في المنطقة نصف مليون دولار أمريكي، بهوامش ربح تبلغ نسبتها 55 في المائة مقارنة بالمتوسط الذي يحققه قطاع اللياقة البدنية ويبلغ 9.6 في المائة. ويُغزى ذلك إلى انخفاض النفقات الرأسمالية والحد الأدنى من النفقات العامة. إنّ تركيزنا المخصص على النساء فقط يعكس ميزتنا التنافسية في السوق التي تبلغ قيمتها 37 مليار دولار أمريكي، والتي نتوقّع نموها بنحو 5 في المائة، ما يجعل ’توب سترتشينج‘ عرضاً استثمارياً جذاباً للغاية".

وتضم "توب سترتشينج" أيضاً أكاديمية للتدريب المتواتر عالي الكثافة، حيث توفر مدربين مرشحين لتدريب أصحاب حقوق الامتياز على اللياقة البدنية، فيتمكّن حالياً أكثر من 4,000 مشارك ونحو 1,000 خريج من الاستمتاع بالتدريبات. وتركّز منهجيتها المميزة والعلمية على تمارين الإطالة، والتدريب المتواتر عالي الكثافة، وتمارين الإطالة الهوائية مع أكثر من 20 نظام تدريب مختلف لا يتكرر فيها التمرين نفسه على الإطلاق، ما يُسهم في توفير تجربة غامرة بالكامل، ومكثفة، ومريحة وممتعة، وذات نتائج مضمونة في آن معاً.

ومن جهته، أوضح دميترو كانيوك، الشريك الإداري في شركة "توب سترتشينج" قائلاً: "أسّسنا مجتمعاً خاصاً بنا لتوحيد وتمكين النساء اللواتي لا تستهويهن النوادي الرياضية التجارية أو نوادي اللياقة البدنية المتاحة ’للجميع‘ التي يشوبها الافتقار إلى الابتكار والنتائج الضعيفة. ومن منظور استثماري، تلقى نموذج العائد المنخفض بهامش ربح مرتفع الذي نعتمده الدعم من مجموعة من الحلول والتطبيقات التي تشمل شبكة إنترانت داخلية، وبرامج ومنهجية تدريب مخصصة، وبوابة تغذية عبر الإنترنت، ودعم تخطيط للموارد المؤسسية للشركات، وإدارة العلاقات مع العملاء التي تتميز بتحليل البيانات ونماذج الإحالة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الدعم التشغيلي من مقرات التدريب، ما يساعد أصحاب حقوق الامتياز لدينا على تعزيز أعمالهم لضم أفضل المواهب إلى الإدارة".

وختاماً، قال مدير الامتياز: "بفضل تحقيق هوامش ربح أكثر بـ5 أضعاف من الهوامش النموذجية في قطاع اللياقة البدنية، تمكنت ’توب سترتشينج‘ من التفوق على أقرب منافسيها جميعاً بفضل نموذج أعمالها المرن وانتشارها الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسهم في تطوير دوري تجسّد في توسيع نطاق الامتياز من المواقع الحالية البالغ عددها 33 موقعاً إلى 1000 موقع، وهو هدف قابل للتحقيق خلال خمسة أعوام فحسب".

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لمحة عن "توب سترتشينج"

تعد "توب سترتشينج" أول وأكبر سلسلة نوادي للياقة البدنية وتمارين الإطالة والتدريب المتواتر عالي الكثافة مخصصة "للنساء فقط" على مستوى العالم. وتأسست الشركة عام 2002 بهدف أن تصبح أكبر مجتمع للياقة البدنية مخصص للنساء في العالم. وتجسد الشركة اليوم المرونة واللياقة البدنية للجمال الطبيعي، فساهمت في خلق مجتمع يوحد النساء ويمكّنهن. وتُعتبر "توب سترتشينج" شركة متطورة في مجال اللياقة البدنية، توفر فرصاً لحقوق امتياز تمتاز بأنظمة يسهل إطلاقها وإدارتها وتوفر هوامش ربح عالية للمستثمرين.

جهات الاتصال:

جيرمان جوساكوفسكي

البريد الإلكتروني: german@topstretching.me