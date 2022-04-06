حصلت "توال"، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، على شهادتين من المنظمة الدولية للمعايير (أيزو)، وذلك نظير تميزها بالخدمات التي تقدمها والتزامها بأفضل الممارسات لإدارة المخاطر.

وحازت "توال" على شهادة (أيزو 9001)، وذلك لالتزامها بالمعايير الدولية في إدارة الجودة، والتركيز على تمكين وتلبية احتياجات عملائها، وخلق بيئة محفزة لموظفيها، وتحسين المستمر في النهج المتبع لعملياتها التشغيلية. كما حصلت "توال" كذلك على شهادة (أيزو 22301) نظير التزامها بالمعايير الدولية لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، كما حصلت على تقرير التزام بالمعيار العالمي (أيزو 31000) نظير التزامها بالمبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر.

وفيما يُعد حصول "توال" على هذه الشهادات تأكيداً على التزامها بتطبيق أفضل المعايير العالمية، أكد ريتشارد لطيف، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية والحوكمة في توال، أن هذه الشهادات تعكس التزام "توال" المستمر في تقديم أفضل الخدمات، وتميزها في جميع المجالات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتقديم خدماتنا بجودة عالية، أو ضمان استمرارية الأعمال، أو الالتزام بالمعايير التوجيهية لإدارة المخاطر. وقال: “إن حصولنا على هذه الشهادات يوضح مدى استثمارنا في تقديم أفضل الخبرات والخدمات الممكنة لعملائنا، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل".

وتُعتبر "توال" الشركة السعودية الرائدة في مجال تقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تقدم أحدث الخدمات والحلول لهذا القطاع الحيوي الهام والمتسارع في النمو. وتهدف "توال" إلى قيادة التحول التقني القادم في المملكة، من خلال تقديم خدمات نموذجية لعملائها الباحثين عن بنية تحتية موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى ضمان البيئة المثالية لتلبية احتياجاتهم. وتعمل على تعزيز مشاركة البنية التحتية لتمكين عملائها من تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل النفقات، والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. وتُعد الشركة لاعباً رئيساً في صناعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالمملكة، وتطمح لتوسيع نطاق خدماتها دولياً.

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نبذة عن (توال):

- تُعتبر (توال) الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم أحدث الخدمات والحلول لهذا القطاع الحيوي الهام والمتسارع في النمو. وتهدف (توال) إلى الريادة في تمكين التحول الرقمي

في المملكة، من خلال تقديم خدمات نموذجية لعملائها الباحثين عن بنية تحتية موثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى ضمان البيئة المثالية لتلبية احتياجاتهم. وتعمل (توال) على تعزيز مشاركة البنية التحتية لتمكين عملائها من تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل النفقات، والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالمملكة، وتطمح لتوسيع نطاق خدماتها لتغطي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

- للمزيد من المعلومات عن توال، يرجى زيارة موقع الشركة : https://tawal.com.sa/