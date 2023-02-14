الرياض: أعلنت توال، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن تدشين عملياتها التجارية رسمياً في باكستان، من مقرها الرئيسي في العاصمة إسلام أباد ، وذلك بعد استكمال عملية الاستحواذ على شركة أوال تليكوم، لتصبح بذلك مشغل أبراج الاتصالات المرخص بالكامل.

وسيتولى خوان بابلو سانشيز أنزولا، قيادة الشركة في السوق الباكستانية مع فريق يضم العديد من أصحاب الخبرة والكفاءات. وتعكس هذه الخطوة طموح الشركة في التوسع خارج السوق السعودية، وسعيها إلى خدمة مشغلي الهاتف المحمول في الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتهدف "توال" في الاستثمار في نشر وبناء بنية تحتية جديدة في جميع أنحاء باكستان – لمواكبة الطلب المتزايد على شبكات الاتصالات وسعتها لتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء بشكل كبير .وتمتلك توال باكستان اتفاقيات تقديم الخدمات الرئيسية مع جميع مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين في باكستان ، مما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في تقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط

وبهذه المناسبة، قال رئيس القطاع الدولي في توال ايمانويل ليونارد: "يسعدنا إطلاق أولى عملياتنا خارج المملكة العربية السعودية، حيث نسعى إلى توفير خدمات ذات مستوى عالمي لجميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء باكستان. بالنسبة لنا، تعد هذه الخطوة فصلاً جديداً في تاريخ الشركة يعكس طموحنا في أن نصبح لاعباً عالمياً في مجال البنية التحتية للاتصالات".

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