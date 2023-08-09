الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم، عن قيامها بمواصلة تجربتها لتقنيات كينزن القابلة للارتداء، وذلك في إطار سعيها لمساعدة 350 متطوعا من الموظفين في التغلب على درجات الحرارة المرتفعة والأمراض المصاحبة لها.

تشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطرًا على العاملين تحت أشعة الشمس خلال أشهر صيف دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يمكن أن تكون هذه الأمراض قاتلة إذا ما تركت دون علاج، بل إن الوقاية منها ممكنة. ولأن الوقاية خير من العلاج؛ ركزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كل صيف، ومنذ أكثر من عقد من الزمن، على القضاء على مثل هذه الأمراض. وبفضل تبنّي الشركة لأحدث تقنيات كينزن، توفر الأجهزة القابلة للارتداء إمكانية توفير مزيد من الحماية للعاملين تحت أشعة الشمس. وتتحقق الحماية من خلال اكتشاف الإجهاد الحراري في الجسم حتى قبل شعور العامل بالعلامات المبكرة. كما استخدمت هذه الأجهزة القابلة للارتداء لأول مرة الصيف الماضي في تجربة شملت 50 متطوعًا. وتراقب تقنية كينزن معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة بالإضافة إلى مؤشرات الجسم الحيوية الأخرى في الوقت الفعلي. كما تقدم تنبيهات بالإجهاد الحراري الوشيك، تصل إشعاراتها إلى كل من مرتديها وفريق السلامة في الشركة.

وعلى الرغم من أن الحرارة المتولّدة على مدار الساعة بفعل العمليات الصناعية وكذلك العمليات المصاحبة لمعالجة هذه الحرارة الناتجة، لم تسجل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أي أمراض مرتبطة بالحرارة في عامي 2019 و2022. أما في عام 2021، فقد سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالتين من الأمراض المرتبطة بالحرارة والتي تطلّبت علاجًا في المراكز الطبية التابعة للشركة. في كلتا الحالتين، تلقّى الموظفون الإماهة عن طريق التقطير الوريدي وتعافوا تمامًا في غضون ساعات.

قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تشكّل الأمراض المرتبطة بالحرارة، والمتزايدة أرقامها في جميع أنحاء العالم، تهديدًا خطيرًا لصحة الإنسان وكذلك البيئة المحيطة به. وأثبتت طرائق عملنا المبتكرة أن الأمراض المرتبطة بالحرارة يمكن الوقاية منها تمامًا بصرف النظر عن البيئات الصناعية الصعبة كبيئتنا. وتوفر التكنولوجيا القابلة للارتداء القدرة على حماية الناس بشكل أكبر، وها أنا أتطلع إلى نتائج التجربة الأوسع التي نجريها هذا الصيف".

يذكر أن برنامج - تغلب على الحرارة - التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، هو مبادرة سنوية مكثّفة تمتد خلال أشهر الصيف في جميع مواقع الشركة، ويخضع الموظفون لورش عمل تمكّنهم من الإلمام بالأمراض المرتبطة بالحرارة وتنبؤ علاماتها المبكرة، سواء ظهرت عليهم أم على زملائهم. كما يخضع الموظفون لفحوصات تقيس نسبة ترطيب الجسم قبل مناوبات العمل وخلالها، بالإضافة إلى منحهم فترات راحة منتظمة للاغتسال ولتبريد الجسم. وتنتشر أكشاك الاغتسال ومحطات الشرب وأجهزة الثلج ووحدات تكييف الهواء المتنقلة في مختلف مواقع الشركة لمساعدة الموظفين في الحفاظ على برودة أجسامهم.

كما عبرّ كايل هوبريغتسي، الرئيس التنفيذي لشركة كينزن، عن الشراكة قائلاً: "يسعدنا دعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مهمتها المتمثلة في إعطاء الأولوية لصحة الموظفين وسلامتهم، والمساهمة في الأبحاث المتطورة في علم وظائف الأعضاء. ومن خلال الجمع بين تقنية كينزن القابلة للارتداء وتفاني شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تأمين سلامة موظفيها، فإننا نضع معايير جديدة في إدارة الإجهاد الحراري، ونرتقي بمعايير الصحة المهنية إلى أعلى المستويات".

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