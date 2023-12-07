مسقط، عُمان: أعلنت مجموعة تنمية أسماك عُمان عن تدشين مشروع مزرعة الخويمة لاستزراع الروبيان، الذي يعد استثمارًا رائدًا بقيمة 16مليون ريال عماني. يقع المشروع في قرية الخويمة بولاية جعلان بني بو علي، بمحافظة جنوب الشرقية، ويمتد على مساحة ٢ مليون متر مربع، ليمثّل ركيزة لإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها سلطنة عُمان.

ومن المتوقع أن تبلغ سعة إنتاج المشروع ما يقارب 4000 طن سنويًّا من الروبيان ذي الأرجل البيضاء عالي الجودة، مما يجعله إضافة مهمة لقطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان

ويحتوي مشروع استزراع الروبيان في الخويمة على بنية تحتية متكاملة تتضمن وحدة مرحلة التفقيس، ووحدة لإنتاج الروبيان في مرحلة ما بعد اليرقات، ووحدة حضانة، وعدد 126 حوض للتسمين ووحدات المعالجة الأولية والتعبئة، ومكاتب إدارية، ومستودعات، ومختبر، وورش صيانة، وسكن للموظفين. وقد تم الكشف رسميًا عن تفاصيل هذا المشروع الواعد يوم ٧ ديسمبر ٢٠٢٣م، في فندق كراون بلازا، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض

وتُعدّ الاستدامة عاملًا جوهريًّا في عمليات مشروع استزراع الروبيان في الخويمة. حيث حرصت مجموعة تنمية أسماك عُمان على التقيد باللوائح البيئية المحلية والدولية، مطبقةً ممارسات مبتكرة مثل البِرك المطلية بالبولي إثيلين عالي الكثافة لتجنب تلوث التربة. علاوة على ذلك، يُجري المشروع تجارب على نظام تغذية جديد، ملتزمًا بسياسة خالية من المواد الكيميائية والمضادات الحيوية. كما تُقام اختبارات دورية لتقييم الأثر البيئي الناجم عن عمليات الإنتاج.

وقد أكد منير بن علي المنيري، رئيس مجلس إدارة تنمية أسماك عمان قائلًا: "يؤدي قطاع الثروة السمكية دورًا حيويًا في اقتصاد سلطنة عُمان، إذ يتماشى المشروع مع رؤية الحكومة للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي". يجدر بالذكر أن نسبة التعمين في المشروع بلغت ٣٠٪، ما يُعد مساهمةً في خلق فرص عمل للمواطنين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الصلة.

ويركز مشروع استزراع الروبيان في الخويمة على إنتاج الروبيان ذو الأرجل البيضاء (Litopenaeus vannamei) طازجًا ومجمدًا برأسه وقشرته. ويهدف المشروع عبر توفير هذه المنتجات إلى تلبية الطلب المتزايد على الروبيان عالي الجودة المنتج محليًا.

تتمتع سلطنة عُمان بإمكانات اقتصادية هائلة في قطاع الثروة السمكية والزراعية، إذ تُعدّ الأعلى من حيث نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يساهم مشروع استزراع الروبيان في الخويمة بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الأزرق في البلاد، مما يخلق فرصًا لمشاريع ذات قيمة مضافة، ويساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات القوى العاملة الوطنية.

وبالتماشي مع أهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠، يلتزم المشروع بمعايير أفضل الممارسات المتبعة في قطاع الاستزراع السمكي (Best Aquaculture Practices)، مع التأكيد على سياسة خالية من المواد الكيميائية والمضادات الحيوية. كما يستغل المشروع مياه نظيفة من بحر العرب، في إطار سعيه لدعم الأهداف الوطنية في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وتعبّر مجموعة تنمية أسماك عُمان عن تفاؤلها بدور مشروع استزراع الروبيان في الخويمة في دعم النمو الاقتصادي لعُمان، وإيجاد مصدر مستدام للروبيان عالي الجودة، وتعزيز خلق فرص العمل والفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

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حول شركة تنمية أسماك عُمان:

مجموعة تنمية أسماك عُمان هي الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار العماني في قطاع الثروة السمكية، حيث تم تأسيس المجموعة بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان من خلال الاستثمار في مشاريع تجارية مربحة تعزز من القيمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية في السلطنة. تهدف تنمية أسماك عُمان إلى المساهمة في الاقتصاد العماني عن طريق الاستثمار في فرص استثمارية محلية وعالمية تستهدف الوصول بالقطاع السمكي إلى العالمية، عن طريق الاستفادة من الميزة التنافسية لسلطنة عمان في الأسواق العالمية.

تتبوأ الاستدامة موضعًا جوهريًّا في استراتيجية أعمال شركة تنمية أسماك عُمان. وتركز الشركة بقوة على الاستخدام المسؤول للموارد المتجددة، مثل الكتلة الحيوية والأسماك الصغيرة، لضمان استمرارية صناعة الثروة السمكية على المدى الطويل. وتواصل تنمية أسماك عُمان التزامها بدفع عجلة التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع التزامها تجاه المجتمع والمساهمين.