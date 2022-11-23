دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011) أن نجاحها الملحوظ في تنفيذ استراتيجيتها يسهم في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، حيث تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق النمو المستدام والبقاء في طليعة التميز التشغيلي المبتكر والذكي، وتحسين العوائد للمساهمين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية.

استراتيجية الشركة والنمو

تتضمن ركائز النمو المستدام لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ تحديد الأولويات وتلبية احتياجات إمارة دبي، وتعظيم العوائد من محفظة الأصول التشغيلية، وتوفير عوائد مستدامة ومبتكرة، وتوسيع النطاق التشغيلي لمحفظة الشركات التابعة لها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار النمو الدولي والشراكات عبر محفظتها التشغيلية.

بنية تحتية متطورة

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. ونعمل على مواكبة الطلب من خلال تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي، والتوسع في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

وأضاف معالي الطاير: "استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي وركائز النمو والتزاماتنا الرأسمالية عوامل أساسية تسهم في تحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني لعام 2050، مع دعم الطلب القوي على محفظتنا من المنتجات والخدمات الحصرية في دبي. ونركز في الهيئة على إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للعمل في قطاع المؤسسات الخدماتية من خلال الابتكار الذي يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لنا. وأسهم تنفيذ استراتيجيتنا بالفعل في تقديم عوائد استثنائية لحملة أسهم الهيئة، الأمر الذي يشير إلى أن استراتيجية الهيئة تركز على ضمان تحقيق عوائد مستدامة، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين."

أرباح قياسية

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً صافية قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بقيمة 6.47 مليار درهم، بما يعادل صافي أرباح العام الماضي بأكمله تقريباً. وارتفعت إيرادات الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 15%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 20.63 مليار درهم. ومن المتوقع أن تحقق الهيئة هذا العام أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها.

ركائز النمو

هناك عوامل مختلفة تدفع النمو المستدام لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما في ذلك الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي. وبصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، توفر الهيئة خدماتها لسكان دبي الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و541 ألف نسمة، وأكثر من 4.7 مليون شخص خلال النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون و7.8 مليون على التوالي بحلول عام 2040. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استقبلت دبي 10.12 ملايين زائر دولي. وقد وصل حجم الطلب على الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 40.7 تيراوات ساعة مقارنة بـ 38.6 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2021، وبلغت ذروة الطلب على الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9.5 جيجاوات، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرتبط النمو على الطلب ارتباطاً مباشراً بزيادة استخدام منتجات وخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي، وبالتالي زيادة الأرباح العوائد للمساهمين.

الاستثمار في التقنيات الحديثة

انسجاماً مع رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تركز هيئة كهرباء ومياه دبي على استشراف التحديات المستقبلية والاستعداد والتخطيط لها وتحويلها إلى فرص واعدة، ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تم تنفيذه بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وإكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس الألمانية في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية. وقد تم تصميم المشروع التجريبي ليكون قادراً على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك التنقل والاستخدامات الصناعية.

ولتشجيع التنقل الأخضر، انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب 336 محطة شاحن أخضر لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء دبي، وتخطط لزيادة هذا العدد إلى 1000 محطة بحلول عام 2025. ومع استمرار نمو أعداد السيارات الكهربائية في الإمارات، تواصل الهيئة تحقيق مكاسب عبر تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية عبر شبكتها من محطات الشحن للسيارات المسجلة وغير المسجلة.

القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي محفظة عالمية المستوى من محطات الإنتاج القائمة والمخطط لها. وفي ما يأتي لمحة عن القدرة التشغيلية للهيئة:

القدرة الحالية والمخطط لها لإنتاج الكهرباء

1. محطة جبل علي ومحطة العوير: 10,700 ميجاوات – تعملان بالغاز الطبيعي (محطة جبل علي أكبر محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي على مستوى العالم)

2. محطة حصيان: 1,800 ميجاوات – تعمل بالغاز الطبيعي بنظام المنتج المستقل للطاقة - 600 ميجاوات مخطط إضافتها.

3. مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: القدرة الإنتاجية الحالية 1,827 ميجاوات - سيتم إضافة 1,000 ميجاوات بحلول عام 2025، و2,200 ميجاوات بحلول عام 2030 – أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. ويضم المجمع مركزاً للبحوث والتطوير

4. المحطة الكهرومائية في حتا: 250 ميجاوات – محطة كهرومائية بتقنية الضخ والتخزين تحت الإنشاء – الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

القدرة الحالية والمخطط لها لإنتاج المياه

1. محطة جبل علي: 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً - أكبر منشأة لتحلية المياه على مستوى العالم

2. محطة حصيان: نظام المنتج المستقل للمياه - سيتم إضافة 120 مليون جالون يومياً بحلول عام 2025 و120 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030

خدمات الكهرباء والمياه التي توفرها الهيئة تدعمها شبكة نقل وتوزيع تضمن أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية، بما يتخطى معايير المؤسسات الخدماتية العالمية

بعض الشركات التابعة للهيئة

إمباور

o تعد "إمباور"، التي تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي معظم أسهمها، أكبر مزود لتبريد المناطق على مستوى العالم من حيث القدرة المتصلة، وتستحوذ حالياً على نسبة 80% من حصة السوق في دبي، وقد تم إدراجها في سوق دبي المالي.

ماي دبي

o لدى "ماي دبي"، المملوكة بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي، منشأة لتعبئة المياه مؤتمتة بالكامل تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية النظيفة. وقد توسعت الشركة خلال فترة زمنية قصيرة لتصبح ثاني أكبر شركة مياه معبأة في دولة الإمارات، وتسعى لأن تحتل مركز الريادة في السوق

الاتحاد إسكو

o تعد شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) المملوكة بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشركة الرائدة في مجال خدمات كفاءة الطاقة في دبي، وتتولى قيادة العديد من مشاريع تحسين كفاءة الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية والكهروميكانيكية وإعادة تأهيل المباني، وإدارة المرافق

ديوا الرقمية

o تدير "ديوا الرقمية"، المملوكة بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي، مجموعة من الشركات المتخصصة في المعلومات والتقنيات الرقمية بما في ذلك توفير الحلول السحابية وخدمات الاستضافة وحلول الأعمال المدارة، وحلول الأتمتة، وإنترنت الأشياء وغيرها

صندوق دبي الأخضر

o يعد "صندوق دبي الأخضر" المملوك بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي، أول صندوق متخصص للاستثمارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو متخصص لدعم المشاريع الخضراء في دبي وله دور محوري في دعم استراتيجية تحول الطاقة في دبي.

فورورد للاستثمارات

o "فورورد للاستثمارات" عبارة عن صندوق لرأس المال الاستثماري للشركات، مملوك بنسبة 100% لهيئة كهرباء ومياه دبي ومخصص للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والشركات عالية النمو المرتبطة بأعمال الهيئة ذات الصلة بخدمات المرافق.

نمو مستدام

واكبت هيئة كهرباء ومياه دبي هذا التطور جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان وتعزيز تنافسية البنية التحتية ومكانة دبي كمدينة عالمية. لذا، تعد هيئة كهرباء ومياه دبي جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد الإمارة ونموها المستدام، إضافة إلى دورها الرئيسي في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. وتتمتع الهيئة بنظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عملياتها، ولدينا الإمكانيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية. وبالتالي تعد الهيئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي في الماضي والحاضر، حيث استفادت ولا تزال تستفيد من ازدهارها المستمر. وتؤدي دوراً رئيسياً في جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة حيث يمثل هذا الدور ركيزة أساسية من ركائز التوجه الاستراتيجي للمجموعة. إن التميز التشغيلي للهيئة ومكانتها الرائدة وجودة الخدمات التي تقدمها تمنح الشركة مركز مالي قوي مع وضوح كبير في إمكانية توليدها للتدفقات النقدية وتحقيق العوائد للمساهمين.

#بياناتشركات

- انتهى -

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نبذة عن هيئة كهرباء ومياه دبي:

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي؛ حيث تعمل على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي حصة الأغلبية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

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إخلاء مسؤولية بشأن المعلومات الاستشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على عبارات استشرافية تتعلق بعمليات هيئة كهرباء ومياه دبي وتستند إلى التوقعات والتقديرات وتوقعات الإدارة حول قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة التي تعمل فيها الهيئة. لذلك فإن كلمات أو عبارات مثل "تتوقع"، "تعتزم"، "تخطط"، "تهدف"، "تستشرف"، "تنوي"، "تعتقد"، "تسعى"، "تقدر"، "تحدد موعد"، "قد"، "يمكن، "ينبغي"، "سوف"، "الميزانيات"، "التوقعات"، "الاتجاهات"، "التوجيه"، "التركيز"، "في الموعد المحدد"، "على المسار الصحيح"، "محدد"، "الأهداف"، "الغايات" "الاستراتيجيات"، و"الفرص" وغير ذلك من كلمات وعبارات مماثلة تهدف إلى تحديد مثل هذه المعلومات الاستشرافية. ولا يمكن اعتبار هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي حيث تخضع للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى، والعديد منها خارج نطاق تحكم الشركة ويصعب التنبؤ بها. لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عما تم التعبير عنه أو توقعه في هذه البيانات الاستشرافية. ولا يجب على القارئ أن يعتمد على هذه البيانات الاستشرافية اعتماداً غير مبرر، والتي لا تتحدث إلا بتاريخ البيان الصحفي. ما لم يكن ذلك مطلوبًا قانونيًا، لا تتعهد هيئة كهرباء ومياه دبي بأي التزام بتحديث أي بيانات استشرافية بشكل علني، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

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