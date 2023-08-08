تضاعفت مبيعات قولدن سنت لأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2019، وتستهدف فرصة سوقية جذابة بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي في مجال العطور ومستحضرات التجميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستستفيد قولدن سنت من خبرة "تنامي كابيتال" من خلال شبكتها ورأس مالها لترسيخ مكانتها كأكبر منصة تجارة إلكترونية متخصصة بالعطور في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم شركة "تنامي كابيتال"، وهي شركة استثمارية قائمة على الإيرادات مقرها مركز دبي المالي العالمي، عن إتمام أكبر صفقة استثمار لها في قولدن سنت، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق لمنتجات العطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتظل قيمة الصفقة المحددة غير معلنة حتى الآن.

تأسست قولدن سنت في سبتمبر 2014 بقيادة الشريكين المؤسسين مالك آل شهاب وروني فروليش، كمنصة للتجارة الإلكترونية متخصصة بالعطور تخدم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. توسعت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح المنصة الرائدة في السوق في مجال العطور عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعملياتها المميزة ومستودعاتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتوصيل منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.

قادت قولدن سنت طريقها إلى موقع ريادي في التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي منذ انطلاقها مع أكثر من مليوني متسوق، وملايين الزوار شهريًا، و7 ملايين تنزيل للتطبيق. وتعد الآن مهيأة لتحقيق نمو كبير خلال السنوات الثلاث القادمة. تم تعزيز النجاح المستمر لقولدن سنت بفضل التفاعل الكبير لعملائها، نظرًا لثقتهم وولائهم للمنصة التجارية. توفر قولدن سنت أكثر من 20000 عطر من أكثر من 1000 علامة تجارية، لتصبح بذلك أكبر مكتبة في العالم للعطور. وتتميز أكثر من 100 من هذه العلامات التجارية بأنها علامات تجارية سعودية متخصصة بالعطور العربية. تهدف المنصة باستمرار إلى الحفاظ على مكانتها كوجهة تسوق مفضلة لجميع محبي العطور والجمال.

يعتمد الاستثمار القائم على الإيرادات في قولدن سنت على خبرة "تنامي كابيتال" وسجل إنجازاتها المتنامية في دعم رواد الأعمال الإقليميين ومؤسسي الأعمال الرقمية. يمثل الاستثمار القائم على الإيرادات لشركة "تنامي كابيتال" أيضًا علامة بارزة ومهمة لقولدن سنت، والتي ستستخدم رأس المال لإثراء المنتجات، وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي، وتعزيز الكفاءات التشغيلية.

قال زهيب باتيل، الشريك الإداري في "تنامي كابيتال":"على مدى العقد الماضي، قام مالك وروني مع فريق قولدن سنت ببناء أعمال رائعة مع نمو قوي باستمرار وقاعدة متنامية من العملاء المخلصين. نشارك المؤسسين رؤيتهم للمستقبل ويسعدنا الشراكة معهم لتسريع مسار نمو قولدن سنت. يمثل هذا الإعلان الأخير استثمارنا الثاني في الأشهر الأخيرة ويظهر مجموعة صفقاتنا القوية للشركات الإقليمية ذات الإيرادات الكبيرة والمتنامية التي تسعى إلى الحصول على استثمار ذو قيمة مضافة، ولكن من غير تخفيض حصص مساهميها.

قال مالك آل شهاب، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة قولدن سنت: "يعتبر استثمار "تنامي كابيتال" دليلًا ناجحًا لإنجازاتنا حتى الآن وإمكانياتنا في المستقبل. نحن نقدر نهج "تنامي كابيتال" الصديق لرواد الأعمال ونتطلع إلى العمل معًا للارتقاء بقولدن سنت إلى مستويات أعلى، وتوسيع نطاق منتجاتنا والوصول إلى المزيد من العملاء في جميع أنحاء المنطقة. لا نزال ممتنين لجميع المساهمين والشركاء في قولدن سنت لدعمهم المستمر في مساعدتنا على التطور لتصبح الريادة لنا في المجال إقليميًا."

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