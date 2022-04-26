لمواكبة تنامي أعمالها وخططها التوسعية

الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة تمويل الأولى (مساهمة مغلقة) عن زيادة رأس مالها بمقدار الضعف وصولاً إلى نصف مليار ريال؛ لمواكبة الخطط التوسعية للشركة في السوق السعودي.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت في وقتٍ سابقٍ على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، حيث تم تغطيتها وإيداعها من قبل شركة الكفاح القابضة والتي تمتلك 100% من حصص ملكيتها، وذلك بعد حصولها على إشعار بعدم الممانعة من جهات الإختصاص.

وحول قرار المستثمرين بمضاعفة رأس المال، أكد رئيس مجلس الإدارة هاني بن حسن العفالق على أن "الزيادة تعكس ثقة الشركاء في مواصلة مسار النمو الإيجابي الذي تشهده تمويل الأولى"؛ والتي حققت في نهاية العام الميلادي الماضي أكبر ربحية منذ تأسيسها بمبلغ 50 مليون ريال قبل الزكاة، مع ارتفاع أصولها إلى 1.86 مليار ريال.

و أضاف العفالق بأن المستثمرين في "الأولى للتمويل" يؤكدون على إلتزامهم بتحقيق تطلعات الشركة في تلبية احتياجات أكبر عدد من شرائح الأعمال و أفراد المجتمع عموماً، عبر تقديم حلول مالية ذكية وآمنة.

وبين الرئيس المالي للشركة أحمد عبدالعظبم بأن تعزيز الملاءة المالية ستمكن الشركة من زيادة حجم المحفظة الإئتمانية وتنويعها لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة وعملياتها التشغيلية لاسيما في إقراض قطاعات أوسع من المستفيدين، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء الشركة ومعدلات نموها.

يذكر أن شركة تمويل الأولى هي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي لممارسة أنشطة التمويل الاستهلاكي و التمويل التأجيري وتمويل الأصول الإنتاجية، وتقدم حلولاً متنوعة للأفراد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال فروعها في المنطقة الوسطى والشرقية والغربية، وعبر منصاتها الرقمية المعتمدة: الموقع الإلكتروني https://tamweel-aloula.com ، وتويتر @tamweelaloula ، وأسنتجرام: @tamweel_aloula ، وفيسبوك: @tamweeloula

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