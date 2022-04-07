الظهران، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة تمويل الأولى عن تحقيق أعلى صافي أرباح منذ تأسيسها بلغ قبل الزكاة 50 مليون ريال عن العام المالي الماضي 2021م.

وفيما وصلت شركة تمويل الأولى بهذه النتائج إلى أعلى أرباح سنوية تحققها منذ ترخيصها من البنك المركزي السعودي، سجلت نتائجها المالية لذات العام نمواً في إجمالي الأصول بأكثر من 76% على أساسٍ سنويٍ لتصل إلى 1.86 مليار ريال.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة هاني العفالق على أن النتائج القياسية التي حققتها شركة تمويل الأولى؛ هي ثمرة الخطط الاستراتيجية الطموحة التي وُضعت خلال العامين الماضيين. وبين العفالق بأن الشركة تعمل من خلال رؤيتها على رفع وتيرة التحول الرقمي وصولاً إلى تقديم مختلف الحلول التمويلية لكافة المستفيدين في أي وقت، وفي مختلف المناطق دون حاجةٍ لزيارة الفروع.

وحول نتائج الشركة، أوضح الرئيس المالي أحمد عبدالعظيم أن الأرقام المحققة خطوةٌ نحو تحقيق طموحات ورؤية "تمويل الأولى" في أن تكون الشركة السعودية الأولى في تقديم حلولٍ ماليةٍ آمنةٍ وذات قيمةٍ مضافةٍ. وأضاف: بدأت الشركة خلال العامين الماضيين في توسيع تواجدها جغرافياً، وتنويع الحلول المالية؛ لتلبي احتياجات نطاقٍ واسعٍ من شرائح المجتمع. وأشار إلى أن تحقيق الهدف يرتكز على محاور استراتيجيةٍ متعددةٍ، لاسيما تطوير الحلول المالية الميسرة، وكسب ثقة العملاء عن طريق فريق عملٍ يتحلى بالكفاءة، فضلاً عن سهولة التواصل عبر الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل المختلفة.

يذكر أن تمويل الأولى هي شركةٌ مرخصةٌ من البنك المركزي السعودي لممارسة أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل التأجيري، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتقدم حلولاً متنوعةً للأفراد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكانت الشركة قد أكدت في بيانٍ صحفيٍ أن منصّاتها الرقمية المعتمدة للتواصل مع الجمهور هي موقعها الإلكتروني -https://tamweelaloula.com، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر @tamweelaloula ، وأسنتجرام: @tamweel_aloula ، وفيسبوك: @tamweeloula

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