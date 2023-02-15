والشركة الأسرع نمواً من مؤسسة انترناشيونال فاينانس الدوليتين عن العام 2022

أحمد خورشيد: الجوائز تتوج جهود 5 سنوات من النجاح المتواصل وتعكس تفرد نموذج أعمال الشركة

8.5 مليار جنيه محفظة تراكمية تخدم أكثر من 360 ألف عميل في 150 فرعاً

القاهرة: تتويجاً لجهودها المتواصلة ونجاحاتها البارزة في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر خلال العام الماضي حصدت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر جائزتين عالميتين من مؤسسات دولية متخصصة.

جاءت الجائزة الأولى من مؤسسة انترناشيونال بيزنس (International Business Magazine) كأفضل شركة في مصر تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر للعام 2022 بينما حصدت جائزة الشركة الأسرع نمواً في ذات المجال من مؤسسة انترناشيونال فاينانس (International Finance Awards).

وتأتي هاتين الجائزتين لتكلل جهود شركة تمويلي وفريق عملها المميز على مدار السنوات الخمس الماضية والتي شهدت نمواً وتوسعاً وازدهاراً منذ انطلاقة أعمالها، كما تعكس استراتيجية تشغيل ناجحة ونموذج أعمال متفرد نفذته الشركة على مدار هذه السنوات.

كما تأتي هذه الجوائز لترسخ من مكانة شركة تمويلي في تصنيف المؤسسات الدولية المهتمة بصناعة الخدمات المالية حيث سبق للشركة أن حصلت في العام 2021 على جائزة مجلة ذى جلوبال إيكونوميكس (The Global Economics Magazine)

وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن حصول الشركة على هذه السلسلة من الجوائز على مدار العامين الماضيين يعكس قدرتها على مواصلة التقدم وتعزيز الأداء في سوق شديدة التنافسية والتعامل المرن مع تحديات هذا السوق لاسيما في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق المالية في مصر وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

وأشار خورشيد أن تفرد نموذج أعمال الشركة والمزايا التنافسية التي تمتعت بها والتي تستند بدرجة أساسية إلى كفاءة واحترافية فريق العمل والدعم المستمر من المساهمين هو ما أهلها لإحراز هذه الجوائز مشيراً إلى المكانة المتقدمة التي تحتلها تمويلي في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر والتي تعكسها أرقام ومؤشرات التشغيل حيث بلغ إجمالي التمويلات التي منحتها الشركة أكثر من 8.5 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 360 ألف عميل من خلال فروع الشركة البالغ عددها 150 فرعاً موزعة على 23 محافظة بنسبة تغطية أكثر من 85 بالمئة من محافظات الجمهورية.

وجدير بالذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هم شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة 30%، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية بنسبة 40%.، وشركة البريد للاستثمار بنسبة 30%.

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