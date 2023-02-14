الكويت: أعلنت تمنى، منصة التجارة الإلكترونية المختصة بتشكيلات الأزياء ومنتجات التجميل ومستلزمات المنزل والحياة العصرية والإكسسوارات، عن تعيين شاهين الخضري رئيساً تنفيذياً لها.

تولى رائد الأعمال الكويتي شاهين الخضري، قبل تعيينه في تمنى، منصب الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجار، المصنفة ضمن قائمة فوربس لأفضل 20 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.

وبهذا السياق، قال الخضري: "بعد سنوات من إطلاق وتوسع الشركات الناشئة لتصبح شركات مكتفية ذاتياً تحقق الأرباح، بدا الانضمام إلى فريق تمنى خياراً مثالياً. كان من الواضح رؤية إمكانات تمنى - ليس فقط في الكويت، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "خلال الفترة القصيرة التي عملتُ فيها مع تمنى، وبمساعدة فرقنا الموجودة في الكويت ودبي والبرتغال، تمكنا بالفعل من تحقيق نتائج رائعة. لقد نجحنا بإطلاق حملة بلاك أوت الأولى من نوعها لعلامتنا في نوفمبر الماضي، ونعمل اليوم بجد تحضيراً لحملات شهر رمضان المبارك مع التركيز على تجاوز خطة العمل، وتحقيق الأهداف، والتغلب على التحديات، لتصبح تمنى الوجهة الأولى للتسوق أونلاين في الكويت لجميع أفراد العائلة".

من مقرها في الكويت، تلتزم تمنى بتقديم خدمة زبائن رائعة، وتجارب تسوق لا مثيل لها، تشمل توفير تشكيلات أشهر الماركات العالمية لأزياء النساء والرجال والأطفال، ومنتجات التجميل ومستلزمات المنزل والاكسسوارات، بالإضافة لتشكيلات متنوعة ومميزة من أفخر العلامات التجارية.

مع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية - بما في ذلك هارفي نيكلز، ديزني، موجي، نِكس، فوت لوكر، مونكي ووليام سونوما - تلتزم تمنى بسياسة توصيل المنتجات في اليوم نفسه، وتضمن لزبائنها ميزة استرجاع مشترياتهم بطريقة سلسة ومريحة، وتوفر لهم خدمة التسوق أونلاين والاستلام من تمنى لاونج في الأڤنيوز.

من جهته قال صالح الشايع، بالنيابة عن مجموعة الشايع: "يسعدنا الترحيب بشاهين الخضري في عائلة تمنى. إنه شخص رائع يتمتع بخبرة واسعة في قيادة الأعمال لتحقيق أهدافنا بالتوسع والنمو والتطور، من خلال التزامه بتعزيز ثقافات العمل وقيّم الشركة، والتركيز على العنصر الأكثر أهمية وحيوية مجال التجارة الإلكترونية وهو - الزبون".

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نبذة عن تمنى

· تأسست تمنى عام 2021، وهي منصة تسوق إلكترونية تتبع لمجموعة الشايع تفخر بتأسيسها في دولة الكويت، لتقدم لجميع أفراد العائلة تجربة تسوق سلسة ومريحة أونلاين. توفر المنصة لزبائنها متعة تسوق منتجاتهم المفضلة من أكثر من 300 ماركة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال الأزياء والتجميل ومستلزمات المنزل.

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