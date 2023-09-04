الرياض، المملكة العربية السعودية: تعرض فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، مجموعتها المبتكرة من حلول التجارة الإلكترونية في "سيملس السعودية" 2023 في واجهة الرياض في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر 2023. تتضمن مجموعة حلول التجارة الإلكترونية خدمات مثل "مدير توصيل فيديكس" (FedEx® Delivery Manager)، التي تساعد المستلمين على تخصيص تسليم الطرود الخاصة بهم بما يتناسب مع جداولهم المزدحمة، والتتبع في الوقت الفعلي الذي يوفر رؤية شاملة وراحة البال للمستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت .

لدعم النمو المستقبلي للتجارة الإلكترونية مع التركيز المزدوج على تلبية احتياجات تجار التجزئة الإلكترونية ومستهلكيهم النهائيين، استضافت فيديكس جلسة بعنوان "جعل الخدمات اللوجستية ميزتك التنافسية لتنمية التجارة الإلكترونية عبر الحدود" في مؤتمر "سيملس السعودية" في منصة "جامعة سيملس للتجارة الإلكترونية". وسلطت الجلسة الضوء على فوائد الاستفادة من الخدمات اللوجستية لدفع نمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود. شاركت فيديكس أفضل الممارسات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وناقشت أهمية استراتيجيات الشحن المحسنة ودور التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية.

تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية اتباع النهج اللوجستي الصحيح لتلبية وتخطي توقعات العملاء، مما يؤدي إلى زيادة الولاء والمبيعات.

تعرض فيديكس حلول التجارة الإلكترونية الخاصة بها في الجناح رقم AE30.

لمزيد من المعلومات حول خدمات فيديكس في المملكة العربية السعودية أو لتتبع شحنة فيديكس، يرجى زيارة fedex.com/sa.

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.