وقّع صندوق العمل (تمكين) مذكرة تفاهم مع بنك سنغافورة الخليج، البنك المتخصص في الخدمات المصرفيّة الرقميّة، وذلك لتوفير عشرات من الوظائف المجزية لتوظيف الكوادر الوطنية في المجالات الأكثر إقبالاً بالقطاع المصرفي والمالي، وذلك كجزء من سعي البنك لإطلاق أعماله في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أنّ هذا التعاون يأتي في إطار حرص صندوق العمل (تمكين) وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، على تنفيذ أولويات برامج دعم التوظيف والتطور الوظيفي الهادفة إلى توفير المزيد من الفرص الواعدة للكوادر الوطنية وتعزيز تطورهم الوظيفي في مختلف المجالات.

وأوضحت مفيز بأنّ (تمكين) حرصت على العمل عن كثب مع مجموعة وامبوا لدعم إطلاق أعمالها كأحد أبرز المؤسسات الرائدة في القطاع المصرفي على المستوين المحلي والإقليمي، حيث سيوفر هذا التعاون خلق فرض وظيفية للبحرينين مع مجالات مختلفة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يسهم في تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مملكة البحرين، منوهة في الوقت ذاته إلى سعي بنك سنغافورة الخليج لإبرام شراكات مع البنوك الاستثماريّة المحليّة في المملكة، حيث سيوفر مجموعة من الخدمات المبتكرة للمستثمرين الأفراد وعملاء إدارة الثروات.

وتابعت بأنّ هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك سنغافورة الخليج سيسهم في تعزيز الاستثمار بقطاع الخدمات الماليّة المزدهر في مملكة البحرين، والذي يعد من أهم القطاعات الرئيسيّة الرافدة للاقتصاد الوطني، إذ ساهم بنسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2023، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات غير النفطيّة، مضيفة بأنّ شراكة "تمكين" مع البنك ستتيح أيضًا توفير فرص نوعيّة ووظائف مجزبة للكفاءات الوطنيّة، تماشياً مع أهداف "تمكين" المتمثلة في رفع تنافسية الكوادر المحلية ليصبح البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة مملكة البحرين الرائدة كمركز بارز للخدمات الماليّة والابتكار في المنطقة، وبما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام في البلاد.

من جانبه، أعرب السيد أوريول فونغ الرئيس التنفيذي المشارك لبنك سنغافورة الخليج عن امتنانه للدعم الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) قائلًا: "نحن سعداء بهذه الشراكة المثمرة مع تمكين، والتي تمهد الطريق لإطلاق أعمالنا بنجاح في مملكة البحرين، حيث ستساعدنا على استقطاب الكفاءات البحرينيّة المؤهلة والواعدة، وضمان تشغيل عملياتنا بكفاءة وفاعلية وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. ونتطلع إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام في المشهد المالي في المملكة، والمساهمة في تنمية قدرات الكوادر البحرينيّة العاملة بالقطاع المالي والمصرفي."

ويأتي دعم صندوق العمل "تمكين" لبنك سنغافورة الخليج تماشيًا مع أولوياتها الاستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق المزيد من الفرص النوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

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-انتهى-