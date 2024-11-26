يقدم البرنامج فرص تدريبية للبحرينيين ضمن مسارين للمدراء الموظفين حالياً في القطاع الخاص في المستوى المتوسط والمستوى التنفيذي

المنامة – أعلن صندوق العمل (تمكين) عن فتح باب التقديم لبرنامج المهارات القيادية الذي يتم تقديمه بالتعاون مع معهد إيميك المختص في مجال التدريب والتطوير المهني والأكاديمي في مملكة البحرين، والتابع لصندوق العلم ضمن محفظة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهارفارد للتعليم المؤسسي. ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة برامج تدريب القيادات التنفيذية البحرينية التي أطلقها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بهدف تقديم فرص نوعية للكفاءات البحرينية.

سيقدم البرنامج فرص تدريبية للبحرينيين ضمن مسارين للمدراء الموظفين حالياً في القطاع الخاص في المستوى المتوسط والمستوى التنفيذي حيث تم تصميم كل مسار بما يتناسب مع احتياجات كل فئة منهم. ولذلك سيركز المسار المخصص للمدراء في المستوى المتوسط على تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للإدارة والتأثير مثل مهارات التواصل الفعال، وطرق تحفيز وتطوير موظفيهم، وإستراتيجيات إدارية لرفع الإنتاجية وغيرها. في حين سيقدم المسار المخصص للمدراء في المستوى التنفيذي أهم عشر مهارات قيادية رئيسية تتماشى مع رؤية المملكة ومنها فن التواصل والتأثير، والمرونة وسرعة الاستجابة للتحديات، وتوظيف التحول الرقمي وغيرها.

تعليقاً على هذه المبادرة، أكدت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) على التزام الصندوق بتقديم فرص نوعية للكفاءات البحرينية بهدف تحقيق هدف تمكين الأسمى في تعزيز مكانة البحرينيين كخيار أمثل للتوظيف في سوق العمل. كما أعربت سعادتها عن اعتزازها بالكفاءات البحرينية القيادية التي تترك بصمتها المتميزة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص في المملكة، منوهةً بأهمية دعم هذه الكفاءات لتحقيق أقصى إمكاناتها من خلال فرص التدريب والتطوير المهني. حيث صرحت: "تعاوننا مع معهد إيميك وهارفارد للتعليم المؤسسي لتقديم برنامج تدريبي تم تصميمه من قبل خبراء ومختصين عالميين خصيصاً لدعم البحرينيين في المناصب القيادية والتنفيذية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو الوظيفي لمناصب أعلى وذلك تماشياً مع أهدافنا في تعزيز التطور المهني للبحرينيين في سوق العمل"

من جانبه، نوه السيد مروان مطر العضو المنتدب في معهد "إيميك" بالدور المحوري الذي تقوم به "تمكين" منذ تأسيسها في دعم القطاع الخاص وجعل البحريني خيارا أول في سوق العمل، منوها بالتطور الكبير الذي تشهده "تمكين" على صعيد الإستراتيجية والتنفيذ بما يواكب احتياجات سوق العمل ويضمن تنافسية الكوادر البحرينية ويدعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأعرب مروان مطر عن فخر معهد "إيميك" بأنه كان على مدى سنوات طويلة منفذا لرؤية وأهداف تمكين، وقدم الكثير من البرامج والدورات والمبادرات التي أسهمت في تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن المعهد يواصل مسيرة تميزه وارتقائه من خلال عقد المزيد من الشراكات العالمية مع جهات تعليمية وتدريبية عريقة، وذلك في إطار توجه إيميك لتقديم خدمات نوعية في مجال التطوير والتدريب موجهة بشكل خاص للكفاءات البحرينية في المناصب القيادية العليا.

ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

يمكن للبحرينيين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية الراغبين بالانضمام للبرنامج التقديم من خلال موقع معهد إيميك www.emictraining.com/programs قبل تاريخ 10 ديسمبر 2024.

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