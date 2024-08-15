تأكيدًا على الالتزام بتوجيه الدعم لمستحقيه على وجهه الأمثل، تواصل تمكين جهودها في تعزيز إجراءاتها الرقابية من خلال وضع خطة متكاملة لتوحيد كافة الجهود والوقوف على أي مخالفات أو شبهات متعلقة في استخدام الدعم، بما يتضمن تكثيف الزيارات الرقابية وتعزيز الأطر القانونية، والمتابعة مع الجهات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن تطوير عمليات الرقابة تطوير عمليات الرقابة على طلبات دعم الأجور وذلك بهدف تعزيز كفاءة الدعم والحد من أي تجاوزات محتملة من خلال التوظيف غير القانوني. يشمل ذلك تعزيز الأطر القانونية المتبعة في إجراءات الرقابة والمتابعة وتطوير آليات العمل بين "تمكين" والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن الحالات التي يتم رصدها، فقد تم مؤخراً تخويل عدد من موظفي الصندوق صفة مأموري الضبط القضائي.

ومنذ الإعلان عن إطلاق البرامج الجديدة، حرصت "تمكين" على تطوير معايير رقابية جديدة تتناسب مع هذه البرامج. حيث تم إطلاق خطة رقابية جديدة تهدف إلى مضاعفة جهود التفتيش على المؤسسات والأفراد والتواصل مع المستفيدين بشكل دوري، علاوة على ذلك زيادة التنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية للبت في حالات المخالفات والشبهات وتخصيص خط ساخن للمتضررين للإبلاغ عن أي شبهات.

وفي مجال الرقابة الاحترازية على برامج دعم الأجور، فقد تم استحداث آلية جديدة تجمع بين نموذج متقدم في علم البيانات، والمتابعة الشخصية من قبل فريق العمل من خلال الزيارات الميدانية، إلى جانب تغذية النظام الآلي بعدد من المؤشرات التحذيرية للتعرف على الحالات التي يشتبه وجود المخالفات فيها، كالتباين في أعداد الموظفين وحجم المؤسسة أو القطاع.

إلى جانب تكثيف الزيارات التفتيشية للمؤسسات المستفيدة من برامج دعم الأجور للكشف عن حالات التوظيف غير القانوني، أو التلاعب في الأجور. ومنذ مطلع هذا العام تم تنفيذ ما يزيد على 2450 زيارة تفتيشية لهذه المؤسسات، وأسفرت عن اكتشاف237 حالة مخالفة.

والجدير بالذكر وبحسب لائحة المخالفات يحق لصندوق العمل "تمكين" استرجاع مبالغ الدعم أو حرمان المستفيدين من الاستفادة من برامج الدعم في المستقبل إذا ثبت عليهم استغلال المبالغ بما يخالف أحكام واشتراطات الدعم، إضافة إلى إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود شبهة جنائية.

في الوقت الذي يواصل فيه فريق العمل زياراته للمؤسسات المستفيدة من برامج دعم المؤسسات، ولاسيما التي تتلقى الدعم لشراء الآليات والمعدات، حيث لا يتم صرف المدفوعات إلا بعد التحقق من شراء المعدات بحسب المواصفات المذكورة في موافقة الدعم. كما يتم تنفيذ زيارة أخرى للتحقق من التزام المؤسسة ببنود العقد وإرجاع شيك الضمان.

وجددت "تمكين" دعوتها للجميع من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات المخصصة لذلك والتي تشمل الخط الساخن 17383383 أو على البريد الإلكتروني report@tamkeen.bh

-انتهى-

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