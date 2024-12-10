انطلاقاً من التزامه بتعزيز الابتكار في السوق المحلي وبهدف تشجيع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الابتكار والبحث والتطوير، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن توقيع اتفاقية شراكة مع "برينك" لإطلاق برنامج الابتكار المفتوح، حيث سيساهم البرنامج في مساعدة المؤسسات الكبرى على معالجة التحديات التي تواجهها بالاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف البرنامج في نسخته الأولى التركيز على شركات بحرينية رائدة في قطاعات التصنيع، والخدمات المالية الاتصالات، حيث سيتم تقييم أبرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، ثم ربطها بمؤسسات من الفئات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة بهدف العمل على تطوير حلول تساهم في تجاوز هذه التحديات.

وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أن هذا البرنامج يتكامل مع جهود تمكين الأخرى في تعزيز بيئة الأعمال في مملكة البحرين، والتي تعد إحدى الأولويات الإستراتيجية لهذا العام، حيث أن مد جسور التواصل بين الشركات الكبرى والرائدة في المجالات المختلفة، والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تملك القدرة على ابتكار حلول دعم تتسم بالجودة والكفاءة، والذي يعزز من فرص عقد الشراكات البناءة بين هذه المؤسسات ويرفع من فرص نمو وتطور المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي يوفر للشركات الكبرى فرصة الحصول على حلول متخصصة تتناسب مع احتياجاتها وتطور من عملياتها وإنتاجيتها.

وبهذه المناسبة صرح السيد ياسين أبو داوود، الرئيس التنفيذي للتطوير والشريك الإداري لشركة برينك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً:” نفخر في شركة برينك بأن نكون في الطليعة في مجال تعزيز الابتكار المؤسسي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحويل أفكارها إلى حلول تسهم بشكل فعال في إثراء الحلول المطروحة. شراكتنا في برنامج الابتكار المفتوح وتعيين برينك كشريك في الابتكار من قبل تمكين هي دليل على التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار في البحرين ومنطقة الخليج.

ان برنامج الابتكار المفتوح من تمكين يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق الشراكة المستدامة بين احتياجات الشركات الكبرى الرائدة في القطاعات الحيوية للاقتصاد وإمكانيات رواد الأعمال في تقديم حلول إبداعية مبتكرة لها. ونعرب عن عميق امتناننا لـتمكين على ثقتها في برينك ” كشريك الابتكار ” لهذا البرنامج الرائد. ونؤكد على التزامنا بتحقيق أهداف البرنامج من خلال إدارة جميع الآليات المتعلقة به، مع ضمان تطوير علاقة طويلة الأمد بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى".

وسيسهم هذا التعاون في تحفيز المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تملك خبرة لا تقل عن سنة في تطوير الحلول التكنولوجية وخدمات جديدة وأكثر كفاءة واستدامة بما يسهم في تعزيز أداء المؤسسات الكبرى، في الوقت الذي يتيح الفرصة لهذه المؤسسات لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى اتفاقيات أعمال مع المؤسسات الكبرى حيث ستقوم تمكين بتقديم الدعم خلال مرحلة تطوير الحلول الأولية للمشاريع.

ويمكن للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تسجيل رغبتها في المشاركة في هذا التحدي عبر الموقع الإلكتروني https://openinnovation.bh/ وسيتم التواصل معهم لاحقًا.

ويأتي هذا الإعلان تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

حول برينك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تأسست برينك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في البحرين، وهي شركة رائدة في تسريع المشاريع والابتكار المؤسسي في منطقة الخليج. وتعمل في الإمارات العربية المتحدة وعمان والسعودية وقطر. توفر برينك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوصول إلى شبكة عالمية، ودعم لا مثيل له من موارد تسهم في تحقيق النمو السريع والابتكار في قطاعات عديدة منها التكنولوجيا الغذائية، اللوجستيات، التكنولوجيا في القطاع المالي، التكنولوجيا الطبية، وتقنيات Web3 اللامركزية. و تساهم برينك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستفادة من منصة التوجيه الرائدة في المنطقة “كولمي“، في تعزيز ريادة الأعمال المستدامة والمؤثرة، مما يجعلها عاملًا رئيسيًا في دفع عجلة الابتكار في المنطقة. تأسست برينك المحدودة في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، حيث تجمع بين الخبرة المحلية والوصول الدولي لتمكين المبتكرين من حل أكبر التحديات العالمية.”

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