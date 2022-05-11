بالشراكة مع "الأعلى للمرأة"

استضاف صندوق العمل "تمكين" ندوة تفاعلية افتراضية للتعريف بالمرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسينhttps://www.scwstats.bh جرى تنظيمها بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وقامت بتقديم العرض حول المرصد، الأستاذة مها عبدلله سبت، مديرة مركز معلومات المرأة في المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور كثيف لموظفي "تمكين" من مختلف الإدارات، الذين أبدوا اهتماماً وتفاعلاً كبيراً مع مضمون وتفاصيل عمل المرصد وطبيعة المعلومات والتقارير التي تتيحها المنصة لقياس تنافسية وتقدم المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.

ويعتبر المرصد الوطني المرجع الرسمي للإحصائيات الرسمية ذات العلاقة بالتوازن بين الجنسين ولمتابعة الأداء العام لخطط إدماج احتياجات المرأة في المسار الوطني وإتاحة المجال للمقارنة مع الأداء الإقليمي والدولي.

كما يعد المرصد قاعدة بيانات معرفية وإحصائية تتيح لأصحاب القرار والباحثين في مجال المرأة والتوازن بين الجنسين الوصول إلى أحدث القراءات للمؤشرات ذات العلاقة.

وتتضمن هيكلية المرصد كافة المعلومات والبيانات المتعلقة ضمن 6 مجالات رئيسية كالاسكان واستقرار الأسرة والمشاركة الاقتصادية وصنع القرار وجودة الحياة والتعليم، ويتم تحديثه بصورة مستمرة بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية في مملكة البحرين.

وتأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة الندوات الافتراضية التي تقيمها إدارة بحوث ودراسات الأعمال والقطاعات الاقتصادية بصندوق العمل "تمكين" لتعريف الموظفين بأبرز المستجدات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي المحلي والدولي بهدف تحديد الفرص والتحديات في المجالات ذات الصلة وتطوير المبادرات والحلول الملائمة لمعالجتها.

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