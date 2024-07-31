أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم مشروع توسع شركة أسواق الساتر عبر دعم عشرات الفرص الوظيفية ودعم التطور الوظيفي لما يقارب 43 موظف بحريني من خلال البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج دعم زيادة الأجور وذلك لتلبية متطلبات مشروع توسع الشركة في المملكة. حيث تحرص إدارة شركة أسواق الساتر على زيادة نسبة البحرنة والتي بلغت حتى هذا العام ما يقارب 45% من مجموع عدد الموظفين العاملين في الفروع الحالية.

وبهذه المناسبة أعرب السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين)، عن حرص إدارة تمكين على دعم المشاريع التوسعية للمؤسسات المحلية لما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني. وأشار قائلا: “نشيد بحرص المؤسسات البحرينية على تنفيذ خططها التوسعية ورغبتها في جذب المزيد من الكفاءات الوطنية المتخصصة عبر الاستفادة من برامج دعم تمكين المختلفة وذلك لدعم أعمالها وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح. حيث يشكل توسع شركة أسواق الساتر عامل مهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر المحلية، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للموظفين البحرينيين الحاليين للحصول على التدريب والتطور اللازم لهذا التوسع."

ومن جانبه قال السيد حسين محمد علي المدير التنفيذي لشركة أسواق الساتر: “نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع صندوق العمل (تمكين)، والذي سيساهم في تعزيز نمو أعمالنا وإتاحة المزيد من فرص العمل للكفاءات البحرينيّة، فضلًا عن توسيع نطاق خدماتنا. كذلك سيساعدنا الدعم في تنمية مهارات الكفاءات البحرينية العاملة في فروعنا الحالية عبر تقديم التدريب اللازم لهم وتطوير مسارهم المهني وبالاستفادة من برنامج دعم زيادة الأجور.”

يأتي هذا الدعم تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

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