المنامة، مملكة البحرين: أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم شركة "إم أيه إي لإدارة الطائرات" والذي يتضمن فرص العمل النوعية للكوادر البحرينيّة المؤهلة من الطيّارين ومهندسي الطيران الذين سيتم توظيفهم في شركة إم أي إي لإدارة الطائرات (MAE)، المشروع المشترك بين مجموعة "آسيا كارجو" نتورك (ACN) و شركة مينا إيروسبيس (MENA Aerospace). ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحفيز نمو أنشطة الشحن الجوي في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن تعزيز التعاون مع أبرز شركات خدمات النقل الجوي ومزودي خدمات الطيران في المنطقة.

وتسعى تمكين من خلال هذه المبادرة الى تعزيز فرص التدريب والتوظيف لعشرات من الفرص الوظيفية مثل الطيّارين والمهندسين البحرينيين لا سيما في القطاعات الرئيسيّة الرافدة للاقتصاد الوطني مثل قطاع الخدمات اللوجستيّة، والذي يتمتع بتاريخ حافل بفضل موقع المملكة الإستراتيجي ومكانتها التاريخيّة كمحور إقليمي للتجارة. حيث تضخ المملكة استثمارات ضخمة لدعم كبرى مشاريع تطوير البنى التحتيّة، والتي من شأنها أن تحفّز نمو هذا القطاع الحيوي. وفي العام 2022، ساهم القطاع بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وفّر العديد من فرص العمل النوعية للكفاءات المحليّة.

وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): "يشكّل قطاع الشحن والخدمات اللوجستيّة أحد أبرز القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة الموقّرة وخطة التعافي الاقتصادي، لذا يسرنا تقديم الدعم لشركة إم أيه إي لإدارة الطائرات، والتي تمثل مشروعًا تنمويًا يساهم في دعم توجهاتنا لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية. ومن خلال هذا الدعم، ستتمكن الكفاءات المحلية من خريجي الطيران والمهندسين الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المتاحة وتأهليهم في قطاع الطيران"

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة شركة إم أيه إي لإدارة الطائرات الدكتور محمد جمعان: "نحن سعداء بإطلاق هذا المشروع المشترك مع مجموعة آسيا كارجو نتورك وشركة مينا إيروسبيس بدعم من صندوق العمل (تمكين). إذ تهدف شركة إم أيه إي لإدارة الطائرات إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الشحن الجوي في البحرين والمنطقة بأكملها، لتصبح بذلك أحد أقطاب صناعة الخدمات اللوجستيّة إقليميًا ودوليًا. ونحن ملتزمون أيضًا بالاستثمار في تنمية الكفاءات البحرينيّة وتعزيز مسارات تطورهم المهني، فضلًا عن دعم مبادرات التوطين في قطاع الطيران. ولا شك أن هذا المشروع الجديد سيساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي بارز للخدمات اللوجستيّة بما يوفره من حلول شحن اقتصاديّة وعالية الجودة والكفاءة."

وستوفر شركة إم أيه إي لإدارة الطائرات لشركات الشحن العاملة في مملكة البحرين فرصة قيّمة للاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة، حيث سيساهم هذا التعاون في تعزيز الكفاءة والتنافسية في السوق المحلي للشحن الجوي، الأمر الذي سيثمر عن زيادة الطلب على مستوى سلسلة الإمداد وازدهار القطاع اللوجستي. وستشكّل شركة أي إم إي لإدارة الطائرات أيضًا بوابة لعمليات مجموعة آسيا كارجو نتورك في الشرق الأوسط، إلى جانب مركز عملياتها في جنوب شرق آسيا، وذلك باعتبارها مزودًا رائدًا لخدمات الشحن منخفضة التكلفة. ويؤكد هذا المشروع على أهمية إستراتيجيّة قطاع الشحن الجوي في المملكة.

يُذكر أن شركة مينا إيروسبيس قد استفادت مسبقاً من برامج تمكين لدعم الأجور، وتدريب 274 موظفاً بحرينياً كجزء من جهود الشركة لتمكين وتعزيز الكوادر الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ويتماشى دعم تمكين مع الأولويات الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف ولاسيما للداخلين الجدد بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

يُذكر أن شركة إم أي إي لإدارة الطائرات هي شركة بحرينيّة رائدة في قطاع الطيران والتي تتميّز بخبراتها الثرية وشبكتها الواسعة في مجال الشحن الجوي. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة شركة إم أي إي لإدارة الطائرات نحو توسعة نطاق عملياتها الإقليميّة، حيث ستقدم خدماتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. وتشير التوقعات إلى أن سوق خدمات الشحن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستشهد معدل نمو سنوي بقيمة 6.7% ليصل حجمها إلى 27.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2028، مقابل 17.7 مليار دولار أمريكي في العام 2021.



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