أعلن صندوق العمل تمكين عن دعمه لأكثر من خمسين موظفاً بحرينياً في "مصنع سترة للحوم"، إلى جانب دعم توسع المصنع ومضاعفة طاقته الإنتاجية من خلال عدد من البرامج ضمن مبادرات الصندوق لدعم التوظيف والتطور الوظيفي وبرامج دعم المؤسسات.

ويتماشى دعم "مصنع سترة للحوم" مع أولويات تمكين الإستراتيجية التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية لتوظيف الكفاءات المحلية ودعم تطورهم الوظيفي، إضافة إلى دعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

من جانبه، أكّد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) أنّ الدعم الذي تقدمه تمكين للمصانع الغذائية يأتي انطلاقًا من سعي تمكين في تطوير أداء هذه المصانع التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص العمل للبحرينيين.

وأضاف البيات قائلاً: " يعتبر مصنع سترة أحد أبرز المؤسسات البحرينية العاملة في قطاع صناعة الأغذية والذي تم دعم إنشاؤه منذ البداية وقد شهدنا على تطوره على مر السنوات السابقة. نحن نفخر بوجود مثل هذه المشاريع التي تواصل تطوير أعمالها مما يعزز من إنتاجيتها ويسهم في خلق فرص عمل وتطور وظيفي واعدة للكفاءات المحلية."

من جانبه ثمّن السيد عبدالله جعفر مؤسس المصنع الدعم الذي تقدمه تمكين لتحقيق أهداف التوسع في المصنع وقال: " نثمن الجهود المبذولة من صندوق العمل "تمكين" والتي استطعنا من خلالها من مضاعفة إنتاجية المصنع، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وقد قمنا أيضاً بمكافأة الموظفين من خلال رسم خطة لتطورهم الوظيفي عبر زيادة أجورهم. وقد أدى توسع المصنع وزيادة الطلب المحلي على منتجاتنا إلى أن نطمح بأن نلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والمجاورة، وعليه، قمنا بالمشاركة في معرض "سعودي فود" بدعم أيضاً من تمكين والذي أقيم في قلب العاصمة السعودية الرياض مطلع العام الحالي، والذي استطعنا من خلاله أن نوسع آفاقنا لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. "

ويعد مصنع سترة أحد أكبر المصانع البحرينية المختصة بإنتاج اللحوم وتصديرها لدول الخليج، حيث يهدف دعم تمكين لمساعدة المصنع في تطوير الإنتاج من خلال توظيف أحدث الأجهزة والمعدات، والتي ساهمت في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وعززت من فرص التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية. كما أدى هذا التوسع إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات المحلية والمساهمة في التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين فيه.

الجدير بالذكر بأن صندوق العمل (تمكين) قد طرح حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

-انتهى-

#بياناتشركات