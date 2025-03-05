المنامة – أعلن صندوق العمل (تمكين) عن تعاونه مع المنصة العالمية "كورسيرا" لتقديم فرص تدريبية افتراضية في مختلف المجالات المطلوبة في سوق العمل للكوادر الوطنية، وذلك كجزء من مبادرات الصندوق المتواصلة في دعم تطوير المهارات والتدريب النوعي للبحرينيين من أجل تعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً. كما تعاونت منصة "كورسيرا" مع شركة إتجاه للإرشاد والإستشارات كشريك محلي لإدارة العمليات.

وستقدم هذه المبادرة الفرصة للكفاءات البحرينية للوصول لمجموعة واسعة من البرامج التدريبية والشهادات الاحترافية التي تقدمها منصة "كورسيرا" والتي تفوق 12 ألف دورة تدريبية. كما ستساهم المبادرة في تعزيز فرص التطور المهني للبحرينيين وصقل مهاراتهم من خلال تجارب تعليمية تفاعلية، حيث توفر فرصًا للمتعلمين للحصول على شهادات معترف بها دولياً. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة الافتراضية سهولة الوصول إلى التعليم والتدريب عالي الجودة، بغض النظر عن الوقت أو المكان، مما سيسهل على المتدربين الالتحاق بهذه البرامج وإكمالها بنجاح. كما سيتم تخصيص مسار للباحثين عن عمل بحيث يتم تقديم التوجيه والإرشاد لهم لرسم مسار مهني واضح وخطة تساعدهم في إكمال التدريب بهدف الحصول على فرص وظيفية عن طريق تحديد المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

تعليقاً على هذه المبادرة، أكدت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) على التزام الصندوق بتقديم مبادرات وبرامج نوعية من شأنها تعزيز فرص التدريب والتطور المهني للكوادر الوطنية مما سيساهم في رفع تنافسيتهم وجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل. وأضافت: "نعمل بشكل متواصل على عقد شراكات مع جهات تدريبية عالمية من شأنها تقديم مستوى عالي من التدريب يتسم بالمرونة وسهولة الوصول للمواطن البحريني، وذلك لمد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع الخاص، لتساهم بفعالية في تعزيز الإنتاجية والاستدامة وهو ما يتماشى مع أولويات تمكين الإستراتيجية".

من جانبه، قال قيس الزريبي، المدير العام لشركة "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا التعاون مع ’تمكين‘ لتزويد البحرينيين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال مسارات التعلّم المرنة والمؤهلات المرتبطة بالوظائف، سيمكن هذا التعاون القوى العاملة البحرينية من اكتساب المهارات الأكثر طلباً في مجالات التكنولوجيا والأعمال والقيادة وغيرها، مما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. نحن ملتزمون بدعم تطوير المواهب الوطنية البحرينية لتمكينها من الإسهام بفعالية في تحقيق أهداف البحرين الاقتصادية وتطلعاتها المستقبلية."

وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 168 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 31 ديسمبر 2024). وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 350 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى عالي الجودة، مثل الدورات والتخصصات والشهادات الاحترافية. وتستخدم المؤسسات حول العالم منصة "كورسيرا" لصقل مهارات الموظفين والمواطنين والطلاب وتزويدهم بمهارات جديدة في المجالات عالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلم البيانات والأعمال لتعزيز فرصهم في سوق العمل.

وتتماشى هذه المبادرة مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص. باب التقديم مفتوح للبحرينيين الراغبين في الحصول على هذه الفرص التدريبية من خلال الموقع الإلكتروني المتوفر عبر قنوات التواصل الاجتماعية التابعة لتمكين.

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