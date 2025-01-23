أكد صندوق العمل "تمكين" التزامه بمواصلة جهوده الرقابية لضمان منع أي تحايل أو استغلال غير مشروع للدعم المقدم، وذلك ضمن إطار خطة رقابية شاملة وإجراءات قانونية صارمة. حيث أشاد الصندوق بالتعاون المثمر مع الجهات المختصة، تأكيدًا على أهمية حماية المال العام وضمان توجيه الدعم للمستحقين بالشكل الأمثل.

جاء ذلك إثر صدور حكم بالإدانة بشأن بلاغ تم رفعه من قبل “تمكين” للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والتي بدورها قامت بإحالتها للنيابة العامة ضد إحدى المؤسسات التي استغلت دعم تمكين للاستيلاء على المال العام عبر التوظيف الوهمي، حيث قام فريق الرقابة من خلال أعمال الرقابة والزيارات الميدانية برصد هذه المخالفة وإحالتها للجنة المخالفات بصندوق العمل “تمكين” التي ثبت لها قيام المتهمين بالتحايل وتزوير محررات خاصة واستعمالها بشأن توظيف 30 عاملاً بصورة وهمية من خلال صورية عقود التوظيف، في حين أن المؤسسة المدعومة على الرغم من كونها منشأة قائمة بموجب سجلات وزارة الصناعة والتجارة، ومع قيامها بتسجيل الموظفين في أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلا أنه لم يلتحق بها أي من العاملين فعليًا. كما ثبت تقديم مالك المنشأة لمستندات أخرى تظهر قيامه بسداد أجور العاملين في منشأته والتي اتضح بأن الغرض منها إثبات وقائع غير صحيحة خلافاً للواقع.

وأشادت تمكين بالشراكة البناءة مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان إنفاذ القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، واللوائح التنظيمية الداخلية لتمكين، مشددة على ضرورة اتباع القوانين، والالتزام بكافة الأحكام والاشتراطات لتجنب أي ممارسات خاطئة قد تؤدي إلى اتخاذ الجزاءات المؤسسات والأفراد المستفيدين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق العمل “تمكين” جهوده الرقابية في متابعة المستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور أثناء وبعد انتهاء فترة الدعم، حيث تم تنفيذ أكثر من 6,440 زيارة تفتيشية للمستفيدين من الدعم منذ إطلاق حزمة البرامج المحدثة.

ويجدد صندوق العمل “تمكين” دعوته للجميع من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم للإبلاغ بكل خصوصية عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات المخصصة لذلك والتي تشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني www.tamkeen.bh/whistleblower-form والخط الساخن 17383383 أو من خلال البريد الإلكتروني report@tamkeen.bh .

-انتهى-

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