مسقط: انطلاقًا من التزامه المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم التنمية الشاملة، وتنمية الكفاءات الوطنية، استضاف صحار الدولي مؤخرًا حفل تخريج برنامج "سدرة" التابع لمبادرة "لهن"، وذلك بصفته الشريك الاستراتيجي الداعم للبرنامج. وأُقيم الحفل برعاية كريمة من صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، التي أكد حضورها على الأهمية الوطنية للمبادرة، وشهد الحفل تخريج 90 شابة عُمانية بعد إتمامهن متطلبات البرنامج بنجاح.

وبهذه المناسبة، صرّح عبدالواحد بن محمد المرشدي ، الرئيس التنفيذي في صحار الدولي: "إن دعم الشابات العُمانيات في المراحل المفصلية من مسيرتهن الشخصية والمهنية لا يُعد استثمارًا في المواهب فقط، بل في متانة وأساس المجتمع. فعندما تمتلك المرأة الثقة والطموح والمهارات القيادية الفذة، يمتد أثرها إلى ما هو أبعد من المسارات الوظيفية ليشمل ازدهار المجتمع والاقتصاد الوطني ككل. ومن هذا المنطلق، نؤمن في صحار الدولي بأهمية دور القطاع الخاص في تبنّي منصات تطوير منهجية تُعدّ الشباب للتعامل مع البيئات التنافسية والمتجددة".

وأضافت شذا بنت سالم المسكرية، مؤسسة مبادرة لهُنّ عُمان: "ممتنة للغاية وسعيدة بهذا التفاعل الصادق الذي أكدّ لي أن نجاح برنامج سدرة الحقيقي يكمُن في الأثر المستدام الذي ستصنعه الشابات الخريجات في المجتمع، اليوم وغدًا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. ".

ويشكّل برنامج "سدرة" جزءًا من مجموعة متنوعة من المبادرات التي تقودها منصة "لهن"، وهي منصة خاصة تُعنى بتعزيز دور المرأة العُمانية وإسهامها في المجتمع. وكونها المبادرة الرئيسة للمنصة، يجمع برنامج "سدرة" شابات تتراوح أعمارهن بين 20 و35 عامًا من مختلف محافظات سلطنة عُمان، يخضعن لمسار تطويري منهجي يعزز جاهزيتهن القيادية، ونموهن الهادف، ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع.

وتشكل الرعاية الاستراتيجية من صحار الدولي لهذا البرنامج التزامه بمسؤوليته المجتمعية التي تدعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام والمتوافق مع الأولويات الوطنية. كما يسهم في بناء مواهب قادرة على دعم الطموحات الاقتصادية الوطنية من خلال تعاونه مع المنصات التي تنمّي القدرات القيادية، وتعزّز الجاهزية المهنية، وتدعم تبنّي فكر أخلاقي واستشرافي. إذ يعمل برنامج "سدرة" على منهج التعلّم العملي الذي تترجم فيه المعرفة النظرية إلى نتائج واقعية وملموسة على مختلف الأصعدة سواء الشخصية أو المهنية أو المجتمعية.

ومن خلال هذه المبادرات، يواصل صحار الدولي تعزيز شراكات تُسهم في خلق قيمة مستدامة، وتوسيع نطاق المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، ودعم تطلعات الأجيال القادمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

