بهدف الارتقاء بقدراتها الرقمية وتطوير تجربة المستخدم

الرياض، السعودية – في تطور نوعي يسهم بتعزيز قدراتها الرقمية وتطوير تجربة مستخدميها، وقعت "تمام للتمويل"، أول شركة حاصلة على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) للتمويل الإستهلاكي المصغر في المملكة، مذكرة تفاهم مع منصة الخدمات المصرفية المفتوحة "لين تكنولوجيز". وتستهدف "تمام للتمويل" من هذا التعاون تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، بما يسهم في تبسيط إدارة التمويل، وتمكين عملية اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وكذلك تحسين جودة الخدمات.

وتتواءم هذه المبادرة الإستراتيجية مع مستهدفات "تمام للتمويل" لتوسيع خدماتها وتعزيز ثقة العملاء تماشيا مع برنامج تطوير قطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030. كما تؤكد هذه المبادرة الالتزام بتطوير وترقية تجربة المستخدمين من خلال اعتماد الحلول المبتكرة التي تتوافق وأحدث التقنيات المالية وأكثرها موثوقية على المستوى العالمي.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تمام للتمويل" الأستاذ يوسف بن عادل المسيلم: " تعاوننا مع لين تكنولوجيز سيعزز من قدراتنا الرقمية وكذلك جودة منتجاتنا المالية، ما يؤدي إلى تطوير تجربة المستخدم. كما ستمكننا هذه الشراكة مع الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع ضمن قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة وتساهم بتعزيز التزامنا بدعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي".

بدوره، اعتبر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة "لين تكنولوجيز" المهندس هشام بن خالد الفالح أنه "من خلال التعاقد مع "تمام للتمويل " إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنية المالية، سنقوم بتقديم حلول المصرفية المفتوحة في المملكة. كما ستدعم هذه الشراكة محفظة منتجات تمام للتمويل من خلال تمكين عملية اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وكذلك تحسين جودة الخدمات. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك لتطوير قطاع خدمات مالية مبتكر وفعّال".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة تمام للتمويل فازت مؤخرا بجائزة "أفضل حل تمويلي شخصي" في منطقة الشرق الأوسط خلال حفل جوائز "قادة الفنتك 2023". وكشركة رائدة في خدمات التمويل المصغر الرقمية، تلعب "تمام للتمويل" دورا رئيسيا في زيادة معدلات الشمول المالي في المملكة وفقا لمستهدفات رؤية 2030.

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عن "تمام للتمويل"

تأسست "تمام للتمويل" في العام 2019م، وهي لاعب رئيسي في قطاع التقنية المالية تعمل على دعم تعزيز الشمول المالي، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتتميز "تمام للتمويل" بتوفيرها عملية تمويل سلسلة وميسرة، متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، من لحظة تنزيل تطبيق الهاتف الجوال إلى الحصول على التمويل دون الحاجة إلى زيارة المصرف. وتلتزم "تمام للتمويل" بالابتكار وتقديم تجربة مستخدم متميزة وتوفير حلول رقمية عصرية من شأنها إعادة تعريف عملية التمويل الاستهلاكي المصغّر.

عن لين تكنولوجيز

Lean هي منصة للتقنية المالية توفر واجهة برمجة تطبيقات عالمية API لإطلاق قدرات البنية التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تقوم بتمكين المبتكرين في قطاع التقنية المالية للتواصل بسلاسة مع الحسابات المصرفية الخاصة بعملائهم وتنفيذ عملية الدفع واسترداد معلومات الحساب. كما تقوم بتسهيل ودعم تطوير قطاع التقنية المالية في المنطقة من خلال توفير الحلول المبتكرة وتعزيز نمو التمويل الرقمي.