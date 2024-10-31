الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة تكنولوجيات الصحراء، الرائدة في حلول الطاقة المتجددة وأول شركة سعودية تقوم بتصنيع وتصدير الألواح الشمسية، عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن" لإنشاء مجمع صناعي في المنطقة الصناعية الثالثة بجدة لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات سنويا وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد على حلول الطاقة الشمسية وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية للصادرات غير النفطية.

يقع المصنع على مساحة تمتد الى 170 ألف متر مربع، ويتضمن خطوط إنتاج متقدمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات من الألواح الشمسية و3 جيجاوات من الخلايا الشمسية، مما يجعله واحد من أكبر مراكز إنتاج الطاقة الكهروضوئية في المملكة، ويعزز من دور تكنولوجيات الصحراء كمحور رئيسي في تطوير وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة محليًا.

بدوره، صرح السيد خالد شربتلي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيات الصحراء، بأن المشروع يُمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة نحو تطوير قطاع الطاقة المستدامة، مؤكدًا على أن المصنع سيعتمد تقنيات تصنيع متقدمة تلبي أحدث معايير الجودة العالمية، لدعم احتياجات السوق المحلي وزيادة حجم الصادرات السعودية. وأضاف أن المشروع يجسد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز سلسلة القيمة المحلية في قطاع الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المتقدمة.

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