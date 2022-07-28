على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان لليونان

أثينا : في إطار الزيارة الرسمية التي يقومُ بها صاحبُ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الهيلينية (اليونان)، وَقَّعَت شركة تكنولوجيات الصحراء للاستثمار "Desert Technologies Investments" مذكرتي تعاون مشترك مع شركة ميتيلينيوس "MYTILINEOS" اليونانية الرائدة في الصناعة والطاقة المتجددة ، وشركة رايكاب "Raycap" اليونانية الرائدة في حلول الطاقة والاتصالات، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز ونشر الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة قطاع ألواح الطاقة الشمسية ونظم تخزين الطاقة.

وتضعُ مذكرتي التعاون إطارًا للتعاون بين القطاع الخاص السعودي واليوناني في مجالاتِ الطاقة المتجدِّدَةِ، وكفاءة الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة الشمسية، كما تشملُ تأسيس وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وحلول تخزينها في المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان والسوق الأوربية، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الأطراف لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بصناعة الألواح الشمسية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجالات الطاقة المتجددة.

وبحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والسيد أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار في حكومة جمهورية اليونان، وعدد من أعضاء وفدي البلدين، وقَّع مذكرتي التعاون كلًا من السيد خالد أحمد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء للاستثمار، والسيد كوستاس أبوستوليديس المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رايكاب، والسيد إيفانجلوس كاماريس مدير العمليات الدولية وتطوير الأعمال بشركة ميتيلينيوس.

وتعكسُ مذكرتي التعاون إستراتيجية شركة تكنولوجيات الصحراء الهادفة للدخول في مشروعاتٍ استثماريةٍ جديدةٍ داخل المملكة وخارجها، وزيادة قدرتها الإنتاجية والتوسع في الاستثمار والمقاولات والتطوير والتصدير، وتعزيز مستوى عملياتها داخل المملكة وفتح أسواقٍ جديدةٍ على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة الأسواق اليونانية والأوربية بعد أن نجحت الشركة في عقد شراكات إستراتيجية مع العديد من الحكومات والشركات الأوربية والأمريكية والأفريقية، وتصدير المنتج السعودي من الألواح الشمسية للأسواق العالمية، وتأسيس وتطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية ، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للاستثمارات السعودية الخارجية.

وبهذه المناسبة قال السيد خالد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء للاستثمار: تأتي هذه الشراكات لتؤكد التزام تكنولوجيات الصحراء بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال المشاركة الفاعلة في زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية على المستوى الدولي، كما تؤكد ثقة الشركة في السوق اليونانية الواعدة وخاصة في مجال الطاقة الشمسية مضيفًا "سنعمل معًا في إطار مذكرتي التعاون للاستفادة من خبراتنا المشتركة وقدراتنا الاستثمارية المتنامية لزيادة حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة في مجال الطاقة الشمسية، لدعم جهود المملكة واليونان والجهود العالمية للحد من التغير المناخي، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ونحن في تكنولوجيات الصحراء من منطلق دورنا الرائد في مجال الطاقة، وبفضل الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة المتجددة من قبل القيادة الرشيدة، ماضون في تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة لتمكين التحول نحو الطاقة المتجددة، وشراكتنا اليوم مع الجانب اليوناني تُجَسِّدُ التزامَنا بهذه

الإستراتيجية وتطلعَنا للإسهامِ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز جهودها في الحفاظ على البيئة والتعامل مع تغيّرات المناخ وتحقيق الحياد الصفري.

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