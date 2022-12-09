دبي، الإمارات العربية المتحدة: تسلّمت هيئة كهرباء ومياه دبي درعاً تكريمياً خلال حفل ملتقى الشركاء الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع للاحتفاء بشركائها الاستراتيجيين ممن كان لشراكاتهم وتعاونهم ودعمهم أكبر الأثر في تميز ونجاح مبادراتها.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تقديره لهذا التكريم، مؤكداً على التزام الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن منظومة متكاملة، وإبراز أصالة القيم الإماراتية، وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع والتعاضد المتجذرة في المجتمع الإماراتي النبيل، لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.

وأضاف معاليه: "نستقي رؤيتنا من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لإعلاء التطوع والتلاحم المجتمعي كقيمة إنسانية نبيلة. نحرص على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وثقافة العمل الإنساني وروح التطوع بين موظفي الهيئة وأفراد المجتمع بشكل عام، الأمر الذي أسهم في تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية ليكون أكثر شمولية وفعالية. وتعد الهيئة من الجهات الرائدة على المستويين المحلي والعالمي في المسؤولية المجتمعية. وبين عامي 2013 و2021، أطلقت الهيئة أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 162,493 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 36,514,842 شخصاً في دولة الإمارات وخارجها. وفي عام 2021، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 94.1%. ونواصل جهودنا الحثيثة في خدمة المجتمع وفق منهجية من العمل المؤسسي المتكامل وفي إطار قيمنا المؤسسية المتمثلة في: إسعاد المعنيين، والاستدامة، والابتكار، والتميز، والحوكمة الرشيدة."

من جانبه، قال سعادة أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع: "انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطوير منظومة التنمية المجتمعية في إمارة دبي، تسعى هيئة تنمية المجتمع إلى تعزيز مفهوم الشراكة في المسؤولية المجتمعية، وتوسيع دور الجهات سواء حكومية أو خاصة في تطوير برامج وخدمات التنمية الاجتماعية بما ينعكس بشكل إيجابي على سعادة ورفاه أفراد المجتمع. ويسعدنا الالتزام الكبير والمتزايد الذي تبديه عدد من الجهات نحو تطوير وتنمية المجتمع سواء كان ذلك بالمساهمة في دعم البرامج المجتمعية أو في طرح مبادرات وفرص تطوعية لتعزيز التكافل الاجتماعي، وحث موظفي هذه الجهات على المساهمة فيها. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أبرز الجهات في هذا المجال ويعبّر تكريمنا للهيئة عن امتنانا وشكرنا لدورها الهام المنسجم مع رؤية هيئة تنمية المجتمع واستراتيجياتنا في هذا المجال."

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