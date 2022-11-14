القاهرة: التقى الدكتور محمود خطاب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي.تك، الشركة الرائدة في مجال تجارة الإلكترونيات وأحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، وفد شركة "إل جي" العالمية في مصر، وضمت الزيارة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إل جي" العالمية السيد "جو وان شز "، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد "لي ال هوان " بالإضافة إلى عدد اخر من الفريق الإداري للشركة، وذلك على هامش زيارة وفد الشركة العالمية لمصنعهم في العاشر من رمضان.



وخلال الزيارة كُرمت شركة بي.تك باعتبارها من ابرز شركاء مجموعة "إل جي" في مصر منذ ما يقرب من 25عامًا، و ان حجم الاعمال لسنة 2022 تجاوز المليار جنيه، وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية التوسع في أعمال الشركتين معًا، والخطط المستقبلية لتطوير وتغطية احتياجات السوق المحلية.



وصرح الدكتور محمود خطاب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي.تك، بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود الشركة في التواصل مع جميع شركاء نجاحها في السوق المصري، "نعتز بوجود شريك كبير في مجال الالكترونيات والأجهزة المنزلية كشركة "إل جي" ونفتخر بكوننا الشريك الأول للشركة العالمية في مصر. لدينا خطة طموحة للتوسع وإضافة المزيد من الفروع لشبكتنا لخدمة أكبر عدد من عملائنا وتوفير مختلف العلامات التجارية العالمية والمصرية لتلبية كافة احتياجات العملاء."



وقد تضمنت الزيارة جولة في إحدى فروع بي.تك حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن كافة المنتجات التي تقدمها الشركة سواء من الماركات العالمية أو المحلية بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة ما بين أقساط فريدة مع فترات سداد متنوعة من خلال خدمة "ميني كاش" والتي تقدم خطط أقساط لمدة تصل إلى 48 شهر، مع الموافقة على الائتمان الفوري والتسليم السريع للمنتجات، إلى جانب خطة تقسيط بدون دفعة أولى بالإضافة إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت.



وخلال الزيارة، صرح جو وان شز، الرئيس والمدير العام لشركة "إل جي" العالمية، "نعتز بكون شركة كبيرة مثل شركة بي.تك من ابرز الشركاء لنا في مصر، ويعد المناخ العام للاستثمار في مصر جيد والدليل علي ذلك حجم أعمالنا مع شركة بي.تك التي تصل إلي مليار جنيه، كما أننا نمتلك الحصة السوقية الأكبر في الغسالات المنزلية، بالإضافة إلي حصة سوقية تبلغ 30% في التليفزيونات."



وتبلغ حجم الاستثمارات الاجمالية لشركة "بي.تك" في السوق المصري ما يقرب من 4 مليارات جنيه، حيث تستهدف الشركة تنمية شبكة فروعها الواسعة لتغطية 22 محافظة من خلال 153 فرعًا تمتد على مساحة 82,000 متر مربع، وتستهدف خطة توسع الشركة افتتاح 10 فروع جديدة قبل نهاية عام 2022 في جميع أنحاء الجمهورية لتوفير فرع للشركة على بعد 15 دقيقة من كل عميل.

#بياناتشركات

- انتهى -