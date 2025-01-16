الرياض: في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة "تقدير"، وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" اتفاقية تعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين، لدعم خدمات التقدير الإلكتروني لأضرار المركبات الناتجة عن الحوادث المرورية البسيطة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وقد تم تنظيم حفل توقيع الاتفاقية اليوم الإثنين 13 يناير 2025م، في مقر الهيئة بمدينة الرياض، حيث وقع الاتفاقية، كلٌ من سعادة الرئيس التنفيذي لتقييم المهندس فيصل بن بدر المنديل، وسعادة الرئيس التنفيذي لنجم الأستاذ محمد بن يحي الشهري.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير نظام "تقدير" الإلكتروني، وتمكين مراكز تقييم أضرار المركبات، التي تشرف عليها الهيئة، من تقديم خدماتها إلكترونيًا، بالتعاون مع شركة نجم عبر رفع بيانات المركبات المشتركة في الحوادث البسيطة، وتوفير صور دقيقة وشاملة لحالة المركبات والأضرار، والتي تستخدم في عملية التقدير، مما يعزز من دقة النتائج ويقلل من الوقت المستغرق في الإجراءات، ويساعد العملاء في الحصول على التقييم اللازم، ووفق معايير تقدير دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقدير أضرار المركبات، كما تتضمن الاتفاقية تدريب الكوادر البشرية لشركة نجم وتأهيلهم التأهيل اللازم للقيام بالخدمة.

وتعكس هذه الاتفاقية أيضاً التزام الطرفين بتقديم خدمات متطورة ومواكبة للتحول الرقمي في المملكة، حيث تتطلع تقييم بأن تُساهم هذه الاتفاقية في تحسين تجربة العملاء، وحصولهم على تقديرات أسرع وأكثر دقة.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لتقييم المهندس فيصل المنديل بأن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود تقييم في تطوير منظومة "تقدير" والتي تسعى من خلالها إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل وفق معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر تم تأهليها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة، لمختلف فئات المركبات، وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بنظام إلكتروني شامل ساهم باختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، إلى 3خطوات في مركز واحد.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نجم الأستاذ محمد الشهري عن سعادته بالتعاون بين نجم وتقييم في إعادة تصور تجربة العملاء ما بعد الحادث وتسهيل حصولهم على تقرير تقدير الأضرار إلكترونياً الأمر الذي يختصر الوقت والجهد ويعكس رؤية نجم الاستراتيجية في توظيف التقنية الرقمية لتحسين تجربة العملاء وتقديم الخدمة بمعايير عالية الدقة والشفافية وضمان حماية حقوق أصحاب المركبات من حملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية.

ويذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ، ( 2007) بهدف تمكين قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40‏‎ ‎مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة بالشركة‎.

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