عمان – وقعت شركة طلال أبوغزاله للتقنية اتفاقية تعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بهدف توفير أجهزة الشركة لمتقاعدي الأجهزة الأمنية بأقساط تصل إلى 18 شهرا.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص سعادة الدكتور طلال أبوغزاله على تقديم مختلف سبل الدعم لمنتسبي ومتقاعدي الجيش العربي والأجهزة الأمنية من خلال طرح أجهزة شركتها التقنية بأقل الأسعار وبأفضل المواصفات.

وسيتمكن المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنتسبي الأمن العام من الشراء والتقسيط لمدة تصل إلى 18 شهرا من خلال مراكز البيع التابعة للمؤسسة.

توفر الشركة منتجاتها في السوق الأردني منذ العام 2019، في معارضها الرئيسية والفرعية وفي جميع مراكز البيع المعتمدة، مع كفالة مصنعية صالحة لمدة سنة كاملة، كما توفر خدمة التوصيل المجاني لجميع محافظات المملكة.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تعمل على تصنيع الأجهزة التقنية المنتشرة على مستوى العالم، بعلامة "طلال أبوغزاله التجارية" من خلال مصانعها في مصر ولبنان والصين والأردن، ويتم تصميمها من خلال خبراء أردنيين متخصصين في مجال التصنيع والتطوير، ليبلغ عدد منتجاتها أكثر من 20 منتجا منتشرة في أكثر من 50 موقعا حول العالم.

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