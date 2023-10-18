

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إطلاق المرحلة الأخيرة من كيب حياة، مشروع التطوير السكني الفاخر على جزيرة الحياة في ميناء العرب بإمارة رأس الخيمة، والذي يتمتع بإطلالات مباشرة على البحر. وسيتم إطلاق المرحلة الأخيرة في 19 أكتوبر في فندق فورسيزونز أبوظبي بعد النجاح في بيع وحدات المرحلة الأولى، وزيادة الاهتمام بالعقارات المطلة على الشاطئ في إمارة رأس الخيمة.

وتوفر جميع وحدات المشروع مساحات معيشة واسعة وإطلالات خلابة على الخليج العربي. ويمتد كيب حياة على مساحة 22,854 متر مربع، وتم تصميمه من قبل شركة SSH، وهي شركة استشارات معمارية وهندسية مقرها دبي. ويتميز بتصميم يجمع بين الأناقة والابتكار والاستدامة، حيث تم تطويره بما ينسجم مع لائحة شروط المباني الخضراء (بارجيل) تماشياً مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

ويتمتع المشروع بموقع حيوي ضمن مجموعة من علامات الضيافة الفاخرة من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك منتجع إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب ومنتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة ومنتجع وسبا نيكي بيتش رأس الخيمة. كما يوفر كيب حياة وصولاً مباشراً إلى أنجل باي ونوادي الشاطئ ومنافذ التسوق والمطاعم التابعة له.

ويقدم كيب حياة لسكانه مجموعة من وسائل الراحة المصممة لتعزز تجربة الإقامة الفاخرة للسكان. حيث يضم أحواض السباحة وصالات اللياقة البدنية المزودة بأحدث المرافق، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية متعددة الأغراض ومنطقة مخصصة للأطفال والعائلات تتمتع جميعها بإطلالات على البحر وأشجار المانغروف (القرم). وسيضم المشروع أيضاً العديد من منافذ التسوق والمحلات.

قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يمثل كيب حياة فرصة رائعة للمستثمرين من إمارة أبوظبي لشراء منزل أحلامهم في ميناء العرب. إذ يمزج المشروع بشكل متناغم بين الهندسة المعمارية ووسائل الراحة لإعادة تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة المحاطة بالطبيعة. وتلبيةً للطلب المتزايد على المساكن الفاخرة على الواجهة البحرية، يسرنا طرح المرحلة النهائية من هذه المنازل ذات الجودة العالية ضمن مشروع "كيب حياة" والذي يمثل وجهة مميزة في إمارة رأس الخيمة."

ويمكن للعملاء المهتمين بشراء وحدات في ميناء العرب زيارة الموقع الإلكتروني لشركة رأس الخيمة العقارية للحصول على المزيد من المعلومات أو الاتصال بمركز المبيعات على الرقم المجاني 8004020 أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني sales@rakeproperties.ae

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لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة.

وتلتزم الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بتوفير وجهات استثنائية ومستدامة، وتعمل على إرساء أنماط حياة غنية تواكب تطلعات المستقبل من خلال تطوير مشاريع تراعي أدق التفاصيل وتجمع بين التميز والتصميم العصري والابتكار والعناصر الطبيعية.

وتلعب شركة رأس الخيمة العقارية دوراً محورياً في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، وتركز على تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومساحات العيش والعمل، والمساهمة في مسيرة ازدهار رأس الخيمة.