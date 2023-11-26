نمو صافي الدخل الإجمالي بنسبة 3.8% مقارنة مع الربع السابق ليصل إلى 18 مليار ريال سعودي مدعوماً بتراجع رسوم انخفاض القيمة

المقرضون العشرة الكبار يبدون مرونة ملموسة في ضوء ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 2.9% على أساس فصلي مدفوعاً بارتفاع كبير في صافي دخل الفوائد

توقعات بتراجع النمو الائتماني في الربع الرابع من عام 2023 بما يعزز التطلعات الاقتصادية الإيجابية مدعوماً بالقطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي المستمر

المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار النسخة الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2023. ويسلط التقرير الضوء على معدلات النمو المُسجلة في صافي الأرباح لدى المقرضين في المملكة، إلى جانب ارتفاع الدخل التشغيلي وتراجع رسوم انخفاض القيمة. وسجل الدخل التشغيلي زيادة محدودة بنسبة 2.9% على أساس فصلي نتيجة نمو صافي دخل الفوائد بنسبة (+3.8% على أساس فصلي)، على الرغم من الانخفاض الضئيل في الدخل غير الأساسي بنسبة (-0.5% على أساس فصلي). فيما ساهم تراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة (-17.9% على أساس فصلي) في دعم نمو صافي الأرباح بنسبة (+3.8% على أساس فصلي) ليصل إلى 18 مليار ريال سعودي.

وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2.3% على أساس فصلي مدعومة بمزيد من النمو في القروض والسلف، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الأربع الأخيرة عند 98.4%.

وارتفع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 70 نقطة أساس على أساس فصلي ليصل إلى 16.4%، في حين ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2%. وشهدت البنوك السعودية نمواً معتدلاً في الإقراض وتعبئة الودائع. وحققت القروض والسلف معدلاً أسرع في النمو بنسبة (+2.9% على أساس سنوي) مقارنة مع معدل نمو الودائع بنسبة (+0.5%). كما سجل الدخل التشغيلي زيادة محدودة بنسبة 2.9% على أساس فصلي نتيجة نمو صافي دخل الفوائد، على الرغم من الانخفاض الضئيل في الدخل غير الأساسي بنسبة (+0.5% على أساس فصلي).

ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال، إلى جانب مقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في المملكة.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2023:

ارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.9% على أساس فصلي مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة (+4.6% على أساس فصلي). كما ازدادت الودائع بنسبة 0.5% على أساس فصلي مدفوعة بنمو الودائع بنسبة (+2.2% على أساس فصلي). وبالتالي، سجلت أكبر 10 بنوك في المملكة ارتفاعاً بنسبة القروض إلى الودائع بواقع 2.3 نقطة مئوية على أساس فصلي، لتصل إلى 98.4%. سجل إجمالي الدخل التشغيلي انخفاضاً ضئيلاً بنسبة 2.9% على أساس فصلي خلال الربع الثالث في عام 2023 نتيجة نمو صافي دخل الفوائد المجمعة بنسبة (+3.8% على أساس فصلي) ليصل إلى 26.3 مليار ريال سعودي، على الرغم من الانخفاض الضئيل في الدخل غير الأساسي بنسبة 0.5% على أساس فصلي، مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الدخل التشغيلي. كما ازداد معدل الفائدة المطروح بين البنوك السعودية (مؤشر سايبور) بواقع 13 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي تكاليف الفائدة المجمعة بنسبة 14.4% على أساس فصلي. سجل صافي هامش الفائدة نمواً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى نسبة 3.06% في الربع الثالث من العام الجاري. كما ازداد العائد على الائتمان (+42 نقطة أساس على أساس فصلي) ليصل إلى 8.2% نتيجة لارتفاع المعدلات المعيارية، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 32 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.1%. وعلى العموم، سجلت ثمانية من البنوك العشرة الأكبر في المملكة نمواً في صافي هامش الفائدة. تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 33 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 32.1%، نظراً لارتفاع مصاريف التشغيل بمعدل (+3.9% على أساس فصلي)، والتي تفوقت على معدل ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة (+2.9% على أساس فصلي). تحسنت تكلفة المخاطر بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثالث من عام 2023، ما يعكس تحسناً في جودة الأصول. وسجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر. شهدت أكبر 10 بنوك سعودية ارتفاعاً هامشياً في صافي الربح بنسبة (+3.8% على أساس فصلي) في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط رسوم انخفاض القيمة بنسبة (-17.9% على أساس فصلي). بينما أدى نمو صافي الدخل إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى أعلى مستوياته منذ بداية أزمة كوفيد-19 ليصل إلى 16.4% بواقع (70 نقطة أساس على أساس فصلي)، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.0% خلال الربع الحالي.

لمحة عامة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "ساهم ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع وتحسن الفوارق السعرية في زيادة أرباح البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجل الدخل التشغيلي نمواً تصاعدياً مدعوماً بارتفاع صافي دخل الفوائد على الرغم من تباطؤ نمو الودائع. ويشير التحسن الواسع في مقاييس الربحية إلى مواصلة الأداء الإيجابي للبنوك على الرغم من مواجهة تحديات عدة تمثلت في تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل".

وأضاف أحمد: "نتوقع تراجعاً في النمو الائتماني خلال الربع الرابع من العام الجاري، نتيجة للتوجه المتزايد لدى البنوك السعودية للاقتراض متوسط الأجل لتخفيف القيود على السيولة الناجمة عن ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، الأمر الذي سيؤثر على الأرجح على صافي هامش الفائدة. لكن التنوع الكبير الذي تقدمه القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والضيافة والسياحة، إلى جانب الإنفاق الحكومي المستمر، يساعد المملكة على تحقيق موازنة اقتصادية إيجابية. وفي حين يواصل البنك المركزي السعودي توافقه مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من حيث زيادة أسعار الفائدة، إلا أن ذلك لا يبدو مؤثراً بشكل سلبي على جودة الأصول، كما تحافظ البنوك السعودية على رأس مال جيد".

حول ألفاريز آند مارسال

توفر ألفاريز آند مارسال خدماتها الاستشارية إلى الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية حول العالم بهدف مساعدتها على الوصول إلى الريادة واتخاذ الإجراءات الملائمة وتحقيق النتائج المرجوة. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول. إذ يلجأ العملاء، عندما تخفق المنهجيات التقليدية في إحداث التحول وتحقيق التغيير المنشود، للاستفادة من الخبرات المعمقة للشركة وقدرتها على توفير حلول عملية لمشاكلهم الفريدة.

وتوظّف ألفاريز آند مارسال أكثر من 8,500 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على ست قارات، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. ويرتكز خبراء ألفاريز آند مارسال وفرقهم المتمرسة إلى إرث الشركة العريق لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات حاسمة وتحقيق النمو والنتائح المرجوة بسرعة. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى في القطاع، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة بالقطاع ممن يلتزمون بمواكبة احتياجات العملاء المتعلقة بتحويل التغيير إلى واحد من أصول الأعمال الاستراتيجية، عبر إدارة المخاطر، وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو أعمالهم.

وتدير شركة ألفاريز آند مارسال عملياتها في الشرق الأوسط انطلاقاً من مكاتبها في الرياض ودبي وأبوظبي.

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