أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مشرف مول بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة لاين للاستثمار، بهدف تعزيز تجربة الزوار وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المواقف، حيث يتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق "درب".

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل المول، والحد من الازدحام في مناطق المواقف، وتسهيل الوصول إلى المواقف المتاحة، بما يوفر تجربة وقوف أكثر سهولة وراحة للزوار والمتسوقين.

ويبدأ تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، ضمن استراتيجية كيو موبيليتي الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق النظام في المواقع الحيوية والوجهات الرئيسية في الإمارة، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة التنقل وترسيخ مفهوم المدن الذكية.

ويعتمد نظام المواقف الذكية المدفوعة على منظومة تقنية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرّف التلقائي على لوحات المركبات، حيث يتم احتساب مدة الوقوف تلقائياً عند دخول المركبة إلى الموقف، ومن ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة "درب" عند المغادرة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع ويوفر ذلك تجربة رقمية سلسة ومتكاملة تعزز راحة المستخدمين وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.

كما دعت كيو موبيليتي المستخدمين إلى التأكد من توفر رصيد كافٍ في محفظة "درب" الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان إتمام عمليات الدفع التلقائي بسلاسة والاستفادة الكاملة من مزايا النظام، وتجنب أي مخالفات ناتجة عن عدم سداد رسوم المواقف.

وقال السيد محمد كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيليتي: "يمثل تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة في مشرف مول خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تقديم حلول تنقل ذكية ومتكاملة تخدم مختلف الوجهات والمنشآت في أبوظبي. ويعكس هذا المشروع التزامنا بتوفير خدمات وحلول رقمية مبتكرة للقطاع الخاص تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة المستخدم، ودعم النمو المستدام لشركائنا".

ومن جانبه، قال السيد واجب خوري، مدير شركة لاين للاستثمار: "نسعى في الشركة باستمرار إلى الارتقاء بتجربة المستخدم في وجهاتنا المختلفة من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ويعكس إطلاق نظام المواقف الذكية المدفوعة في مشرف مول التزامنا بتوفير تجارب ذكية وسلسة ومريحة للزوار، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية في المركز التجاري".

وأضاف السيد بيجو جورج، المدير العام لشركة لاين للاستثمار - أبوظبي: "يواصل مشرف مول تركيزه على تقديم تجارب استثنائية للزوار. وسيسهم هذا الحل الجديد للمواقف في تسهيل الوصول إلى المول، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير تجربة أكثر راحة ومتعة للمتسوقين والزوار".

للتعرّف أكثر على النظام وآلية عمله، يُرجى الاطلاع على الرابط أدناه:

https://drive.google.com/file/d/16_5I2z61nq2Yqdb20hCnkzNxvczCxKcN/view?usp=sharing

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

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