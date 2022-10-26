تبدأ مجموعة إريث ومقرها دبي الإنتاج وستبدأ في تصدير الأختام الصناعية والحشيات إلى الأسواق الدولية من مصنعها في رأس الخيمة بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع الاقتصاد وبرنامج " اجعله في الإمارات '' الذي سيجعلها بلد الاكتفاء الذاتي

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة إيريث الشرق الأوسط، وتعتبر مورد رائد لمنتجات مانعة للتسرب عالية الجودة عالية الجودة والكفائة المتميزة والحل للاعبين الرئيسيين في قطاعات الطاقة والكيماويات والطاقة النووية والمعادن والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية، عن إفتتح مصنعها الإنتاجي على نطاق صناعة منتجات منع التسريب - إريث إندستريز شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة- في منطقة الحمراء الصناعية في رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستقضي على استيراد منتجات وحلول الأختام الأجنبية إلى الإمارات العربية المتحدة وستصدر إلى دول أخرى بعد تلبية الطلب المحلي.

حيث بدأ بناء المصنع في أبريل من العام الجاري. سيبدأ المصنع الإنتاج في الأشهر القليلة المقبلة. ستنتج ايريث اندستريز م.ح - ذ.م.م حشيات صناعية بمساعدة الكمبيوتر والآلات التي يتم التحكم فيها رقميا والتي يديرها ما يصل إلى 7-9 موظفين ذوي مهارات عالية بحلول شهر ديسمبر لعام 2022.

تبلغ قيمة استثمار الشركة 4 ملايين درهم إماراتي على قطعة أرض تبلغ مساحتها 6500 قدم مربع في منطقة الحمراء الصناعية. ستكون المرحلة الأولى من المصنع جاهزة للإنتاج في ديسمبر من العام الحالي، على أن يتبعها تطوير المرحلة الثانية.

"هذه لحظة مثيرة ليس فقط بالنسبة لنا ، ولكن لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. يمكنهم الآن الاستفادة من الحشيات الصناعية عالية الجودة ومنتجات الختم المصنوعة محليًا والتي تخرج من مصنع التصنيع الحديث في رأس الخيمة ، " وهذا ما جاء علي لسان السيد/ ريتشارد إس. إدوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إريث.

"يسعدني أن أعلن أيضًا أننا بدأنا بالفعل في تلقي طلبات الحشيات الصناعية ومنتجات مانع التسريب من بلدان أخرى ونأمل أن ندير المصنع بكامل طاقته في غضون بضعة أشهر. كما تم قبولنا وتسجيلنا من قبل جميع مالكي أصول النفط والغاز والمياه والطاقة لنصبح المورد المفضل لديهم.

يتماشى استثمار القطاع الصناعي في دولة الإمارات مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم برنامج "اجعله في الإمارات" لزيادة القيمة داخل الدولة، والإنتاج الصناعي الذي سيقلل الاعتماد على الاستيراد كما سيساعد الإمارات على أن تصبح ذاتية. – بدلاً من الإعتمادية الإسترادية في المنتجات الصناعية علي.

"لقد نشرنا أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) المدعومة بدرجة عالية الموثوقية وذات جودة عالية إلى المنطقة في مصنع التصنيع وذلك بدعم من شركائنا جارلوك و جي بي تي - رواد سوق موانع التسرب الصناعية والحشيات في جميع أنحاء العالم - لمساعدة عملائنا على تحقيق أعلى مستوىات الأمان والموثوقية ".

وقال إن شركة شركة ايريث اندستريز م.ح - ذ.م.م هي خطوة صغيرة نحو الإرتقاء باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الذات وجزءًا من رؤية الشركة الكبرى لتطوير صناعة كبيرة لن تخلق وظائف ذات رواتب جيدة فحسب، بل ستساعد الدولة على كسب العملات الأجنبية من خلال الصادرات.

يأتي افتتاح المصنع الجديد في وقت من المتوقع أن ينمو فيه سوق موانع التسريب والحشيات الصناعية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (معدل نمو سنوي مركب) بنسبة 5.7 في المائة من 12.11 مليار دولار في عام 2022 إلى 17.86 مليار دولار بحلول عام 2029 ، وفقًا لرؤى منصة فورتشن للأعمال.

بلغت قيمة سوق الحشيات وموانع التسريب 69.45 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4 في المائة إلى 106.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 ، وفقًا لكوهيرنت ماركت أن سايتس.

الحشية وموانع التسرب هي المواد المستخدمة لمنع مرور أي وسائط أجنبية من وإلى الجسم المرتبط أثناء الضغط. الحشية عبارة عن مانع تسرب ميكانيكي، يملأ الفراغ بين سطحين أو أكثر من أسطح التزاوج ، من أجل منع التسرب. تسمح الحشوات بسطح تزاوج مثالي حيث يمكنها ملء الفراغات الشاذة.

تتمثل الوظيفة الأساسية لمانع التسرب الصناعي أو الحشية في تحسين أداء الماكينة بموثوقية العملية. تُستخدم موانع التسرب أيضا في التطبيقات التي تتضمن حركات دورانية وترددية. لعبت موانع التسرب الصناعية دورا مهما في توفير الكفاءة والإنتاجية المثلى على مدار العقود القليلة الماضية. لقد أظهر السوق العالمي نموا كبيرا في العقود الماضية ومن المتوقع أن ينمو بشكل معتدل في المستقبل.

تمثل مجموعة إيريث عددا من العلامات التجارية العالمية لمانع التسرب والحشيات في المنطقة ، بما في ذلك العلامات التجارية الرائدة في الصناعة مثل جارلوك و جي بي تي ، على سبيل المثال لا الحصر.

جارلوك هي شركة تصنيع عالمية لحلول مانع التسرب عالية الأداء مع التركيز على السلامة وطول العمر والإنتاجية. تعمل الشركة عن كثب مع عملاء المستخدمين النهائيين وشركاء التوزيع ومصنعي المعدات الأصلية والجمعيات الصناعية والهيئات الحكومية لفهم تحديات مانع التسرب الفريدة والاستجابة بحلول مبتكرة تحافظ على سلامة الناس وحماية البيئة. مع تاريخ يعود إلى أكثر من 130 عاما ، تحافظ جارلوك اليوم على وجود عالمي لمنشآت التصنيع والتوزيع.

جي بي تي هي الشركة الرائدة عالميا في مجال منتجات مانع التسرب خطوط الأنابيب والعزل الكهربائي. مع التركيز على السلامة والأداء والموثوقية ، فإننا نستخدم عمليات هندسية وتصنيعية متقدمة لتلبية المتطلبات الصعبة لصناعات النفط والغاز والمياه / مياه الصرف الصحي والبناء والبنية التحتية.

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