أبوظبي: أكدت مجموعة "بيورهيلث" القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس)، أكبر منصة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، أن طرحها العام الأولي قد شهد اهتماماً كبيراً في اليوم الأول مع فتح باب الاكتتاب.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "بيورهيلث": "نحن سعداء بالثقة الواسعة والاقبال الكبير للمستثمرين على تغطية طرحنا العام الأولي الذي شهد طلبًا قويًا خلال الساعات الأولى من بدء الاكتتاب. ويقدم الاكتتاب فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين ليكونوا شركاء في مسيرة "بيورهيلث" الحافلة خاصة بعد المكانة المتميزة التي تبوأتها من خلال عمليات الاستحواذ الدولية الأخيرة، والخطط المستقبلية الطموحة للمجموعة والتي تحظى بدعم قيادتنا الرشيدة في أبوظبي ودولة الإمارات. ونتطلع قدماً إلى إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يمثل انجازاً كبيراً في تاريخ "بيورهيلث"

وقد تم طرح 1,11 مليار سهم، بسعر طرح نهائي 3,26 درهم إماراتي، وتمثل الأسهم المطروحة 10% من رأس مال الشركة بقيمة 3,62 مليار درهم إماراتي. وتم فتح باب الاكتتاب صباح اليوم 6 ديسمبر 2023 وسيغلق يوم 11 ديسمبر 2023 لكل من شريحتي المستثمرين الأفراد والمتمرسين. وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.

يمكن الاطلاع على نشرة الطرح والمعلومات التفصيلية حول الشركة والاكتتاب العام وعملية الاكتتاب على الموقع

https://purehealth.ae/investor-relations/

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نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم طول العمر، تطلق مجموعة "بيورهيلث" رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط ​​العمر وتحسين المدى الصحي في دولة الأمارات. تشمل المجموعة أكثر من 25 مستشفى، وأكثر من 100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف الشركة لإتاحة استدامة الشباب للبشرية.

تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لـ "بيورهيلث" من: