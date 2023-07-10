سيتولى ساري أوغلو مسؤولية دفع النمو الاستراتيجي وتوسيع أعمال شركة جوديير في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب إفريقيا وتركيا.

دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جوديير للإطارات والمطاط تعيين محمود ساري أوغلو في منصب نائب الرئيس لقيادة أعمالها في منطقة الأسواق الناشئة، والتي تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب إفريقيا وتركيا.

انضم ساري أوغلو إلى فريق شركة جوديير في عام 2012، حيث ترأس في البداية وحدة الإطارات التجارية التابعة للشركة في تركيا، ثم انتقل بعد ذلك لقيادة عملياتها في تركيا في عام 2018 حيث عُين في منصب المدير العام والذي من خلاله طوّر أعمال الشركة بشكلٍ كبير.

تدرب ساري أوغلو كمهندس كهربائي، وبدأ حياته المهنية بالعمل كمهندس مبيعات في شركة إي بي بي في عام 1996. ارتقى السلم تدريجياً حيث عمل في العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل شركة ثري إم و جي إي، ثم انضم إلى شركة جوديير. يُعرف بمهاراته العالية في الإدارة وقيادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في مجال المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال.

من خلال منصبه الجديد كنائب رئيس الأسواق الناشئة في جوديير، سيتولى ساري أوغلو مسؤولية قيادة النمو الاستراتيجي لأعمال الشركة في الأسواق الرئيسية في مختلف البلدان.

حول التعيين الجديد، قال ساري أوغلو: "أتطلع إلى تحقيق التزام شركة جوديير بتسهيل التنقل، بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين ومن خلال ضمان توفر حلول إطارات مناسبة في المكان والوقت المناسبين لجميع عملائنا في الأسواق الناشئة".

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