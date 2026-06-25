أم القيوين، دولة الإمارات - الكويت، الكويت - حصلت شركة سلطان السالم وأولاده على تعيين كوكيل رسمي لـ«سيلفركات» في الكويت، ما يعزّز حضور العلامة في أحد أبرز أسواق القوارب في الخليج.

وقّعت الاتفاقية خلال مراسم أقيمت خصيصاً لهذا الغرض في حوض بناء قوارب "سيلفركات" في دولة الإمارات بتاريخ 24 يونيو 2026، وذلك بحضور عبدالله السالم، مدير ومالك شركة سلطان السالم وأولاده، إلى جانب محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت، وإروين بامبس، الرئيس التنفيذي للشركة.

يمثّل هذا التعيين خطوة جديدة لـ«سيلفركات» في الكويت، مع شريك يمتلك خبرة طويلة في قطاع الملاحة البحرية. وتُعرف شركة سلطان السالم وأولاده في السوق الكويتي من خلال ارتباطها طويل الأمد بعلامة "ياماها"، خصوصاً في قطاع المحركات البحرية والدراجات المائية.

تتوافق "سيلفركات" على نحو استثنائي مع السوق الكويتي، بفضل تصميمها القائم على هيكل كاتاماران، يوفر مساحة أوسع، وثباتاً ممتازاً للهيكل، وتجربة إبحار أكثر راحة وثقة. كما صُممت مجموعة القوارب للاستخدام المنتظم، بما ينسجم مع نمط حياة ملاك القوارب في الخليج، الذين تتمحور حياتهم على الأنشطة المائية من بينها الصيد الرياضي والرحلات العائلية.

وتعليقاً على التوقيع، قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: "لطالما شكّلت الكويت سوقاً مهمّة لجلف كرافت، حيث يتمتع ملاك القوارب فيها بفهم عميق للبحر وتقدير لقوارب الأداء الموثوقة والمصممة للاستخدام الفعلي. كما تُعد شركة سلطان السالم وأولاده من المؤسسات الرائدة في القطاع البحري، ما يجعلها شريكاً مناسباً لتمثيل "سيلفركات" في الكويت".

من جهته، قال السيد عبدالله السالم، مدير ومالك شركة سلطان السالم وأولاده: "يسعدنا تمثيل سيلفركات في الكويت بالتعاون مع جلف كرافت، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في تصنيع القوارب واليخوت مع فهم عميق لطبيعة الإبحار في الخليج. ونؤمن بأن "سيلفركات" مناسبة جداً لسوقنا، ونتطلع إلى دعم نموها في الكويت".

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نبذة عن سيلفركات

تُعد سيلفركات علامة القوارب الكاتاماران بمحركات ضمن محفظة مجموعة جلف كرافت، التي تمتلك خبرة في تصميم وإنتاج اليخوت السوبر واليخوت والقوارب الترفيهية المصنوعة من المواد المركبة، ومدعومة بمرافق تصنيع وخدمات متقدمة في دولة الإمارات وجزر المالديف. وبالاستناد إلى أكثر من 40 عاماً من الخبرة في بناء القوارب، تجمع قوارب سيلفركات الكاتاماران بين التصميم المبتكر ذي الهيكلين والأداء الموفر للوقود والتصاميم القابلة للتخصيص، بدءاً من قوارب الصيد الرياضي المفتوحة ذات وحدة التحكم وصولاً إلى القوارب العائلية. ويستفيد ملاك سيلفركات من شبكة دعم عالمية تغطي كل شيء، من مرحلة الاختيار الأولى وحتى خدمات ما بعد البيع الشاملة. www.silvercatboats.com

نبذة عن شركة سلطان السالم وأولاده

تُعد شركة سلطان السالم وأولاده، من خلال شركة الكويت للتنمية والتجارة، واحدة من أكثر موزعي المنتجات البحرية والبرية رسوخاً في الكويت. ومنذ عام 1971، تمثل الشركة ياماها في الكويت بصفتها الموزع الرسمي لمنتجات ياماها البحرية والبرية، لتبني خبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود في خدمة سوق القوارب والترفيه في الدولة. وتشمل محفظتها قوارب الترفيه والصيد، والمحركات الخارجية، والمركبات المائية، والدراجات النارية، ومركبات الدفع الرباعي، والمركبات الترفيهية، والمولدات، وعربات الغولف، وقطع الغيار والإكسسوارات. وبفضل حضورها الطويل في الكويت وفهمها العميق لاحتياجات العملاء المحليين، تواصل شركة سلطان السالم وأولاده ترسيخ مكانتها اسماً موثوقاً في القطاع البحري.