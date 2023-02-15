• سهم الشركة يقفز 7% بعد قرار تعيين ثابت

القاهرة - قررت شركة جهينه للصناعات الغذائية في افصاح رسمي للبورصة أمس، تعيين سيف الدين صفوان ثابت نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مع استمرار أحمد الوكيل بمنصبه كرئيس لمجلس الإدارة.

كما قفز سهم جهينه خلال ختام تعاملات أمس الثلاثاء بالبورصة بنسبة 7% بعد قرار تعيين سيف نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

يذكر ان شركة جهينه حققت صافي ربح بلغ 474.08 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 490.19 مليون في الفترة نفسها من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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